Вибори-2019: що робити переселенцям

Органи державної влади надали пам'ятку для внутрішньо переміщених осіб та жителів тимчасово окупованих територій щодо процесу голосування на виборах президента України, які стартують 31 березня 2019 року.

Терміни і місце подачі заяви

Зазначається, що переселенцям треба прийти до відділу Державного реєстру виборців та подати заяву про тимчасову зміну голосування не пізніше 25 березня.

"За вказаним в заяві місцем перебування в день виборів, якщо Ваше місце реєстрації розташоване на території Автономної республіки Крим, міста Севастополя або на території населених пунктів Донецької і Луганської областей, що позначені тимчасово окупованими згідно з Указом президента України №32/2019 від 7.02.2019 року, де не функціонують відділи", — йдеться у повідомленні.

Що треба мати при собі

При поданні заяви необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України: паспорт громадянина України (у вигляді книжки або карти) або тимчасове посвідчення громадянина. Військовим треба принести посвідчення військослужбовця або військовий квиток.

"31 березня 2019 року проголосувати на виборчій дільниці, номер якої Ви дізнаєтеся у відділенні Державного реєстру виборців при заповненні заяви. У разі призначення повторного голосування Вам треба подати заяву повторно", — зазначається у пам'ятці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реєстрація кандидатів у президенти відбувалася з 31 грудня 2018 року до 4 лютого 2019 року.

Дата голосування: неділя 31 березня 2019 року.

Офіційне оголошення результатів виборів (також ЦВК має вирішити чи буде другий тур): до 10 квітня.

У ЦВК зізналися, що планують витратити на друк бюлетенів для виборів понад 166 мільйонів гривень.

Також було опубліковано пам'ятку щодо голосування для студентів і людей, які тимчасово проживають не за місцем прописки.

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