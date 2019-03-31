Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи

Центральна виборча комісія опрацювала перші протоколи на виборах президента України.

За результатами обробки 0,54% протоколів: Володимир Зеленський - 28,51%, Юлія Тимошенко - 18,03%, Петро Порошенко - 16,94%.

Коли було 0.41% протоколів, Володимир Зеленський – 28,41%, Юлія Тимошенко – 18,18%, Петро Порошенко – 17,49%.

Раніше за результатами обробки 0,17% протоколів лідирував Володимир Зеленський з 28,45%. Петро Порошенко – 19,28, Юлія Тимошенко – 16,75, Анатолій Гріцнко – 8,73, Олег Ляшко – 6,82, Юрій Бойко – 6,39, Ігор Смешко – 4,41, Руслан Кошулинський – 2,22, Олександр Вілкул – 2,06, Юрій Тимошенко – 0,88.

У 22:11 Порошенко набирав 31,83%, Володимир Зеленський – 24,10%, Юлія Тимошенко – 12,38%, Анатолій Гриценко – 9:47%, Олег Ляшко – 5,07%.

Після основної п'ятірки йдуть: Юрія Бойка – 3,93, Ігор Смешко – 3:89, Олександр Вілкул – 2, 79, Руслан Кошулинський – 2,24.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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