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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи

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Центральна виборча комісія опрацювала перші протоколи на виборах президента України.

За результатами обробки 0,54% протоколів: Володимир Зеленський - 28,51%, Юлія Тимошенко - 18,03%, Петро Порошенко - 16,94%.

Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи

Коли було 0.41% протоколів, Володимир Зеленський – 28,41%, Юлія Тимошенко – 18,18%, Петро Порошенко – 17,49%.

Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи

Раніше за результатами обробки 0,17% протоколів лідирував Володимир Зеленський з 28,45%. Петро Порошенко – 19,28, Юлія Тимошенко – 16,75, Анатолій Гріцнко – 8,73, Олег Ляшко – 6,82, Юрій Бойко – 6,39, Ігор Смешко – 4,41, Руслан Кошулинський – 2,22, Олександр Вілкул – 2,06, Юрій Тимошенко – 0,88.

Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи
Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи
Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи
Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи
Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи

У 22:11 Порошенко набирав 31,83%, Володимир Зеленський – 24,10%, Юлія Тимошенко – 12,38%, Анатолій Гриценко – 9:47%, Олег Ляшко – 5,07%.

Вибори президента України: ЦВК опрацювала перші протоколи

Після основної п'ятірки йдуть: Юрія Бойка – 3,93, Ігор Смешко – 3:89, Олександр Вілкул – 2, 79, Руслан Кошулинський – 2,24.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоМарина Порошенко
Місце
Україна
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Не думаю, що зеля. iнакше почнемо будувати Україну спочатку. Через это ризикнувше Зе- потім гі- не. Нехай кається!
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Зеля- сразу пойми- ты голова говорящая. ты никто, один язык- и тот русский. клоун, в запасе- только мимика морды. главнокомандующий? тебя затопчут. спи и не бойся ничего. все будкт само собой. бабушка ванга и планета нубиру обещают. не дай тобі Боже...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хохлы, никого не слушайте, только за Пятро! Он очистит от вас планету!"
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Pavlyuk Roman
Pavlyuk Roman
Цимельман Филя, Согласен, он очистит мир от тупых от русни и их братьев хохлов-малороссов
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Бор Тарас
Бор Тарас
Цимельман Филя,с чего ты взяла,казламордое чмо,что твоё "мнение" кому-то интересно?
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