МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

У прифронтових населених пунктах на Донбасі також стартували вибори президента України-2019.

Правда, там реальність трохи інша, ніж на решті території нашої країни. Зокрема, на виборчих дільницях були помічені мішки з піском і закриті фанерою вікна, пишуть "Новости Донбасса".

У прифронтовому Зайцевому Донецької області пояснюють, що таким чином приготувалися до можливих обстрілів.

Новини
Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото

У деяких містах в одній будівлі розташовані і військово-цивільна адміністрація, і ділянки.

Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі
Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі
Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі
Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі
Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі
Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі
Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі
Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборчих дільницях в Україні вже були зафіксовані перші порушення. 7 ділянок і зовсім не відкрилися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки