Мішки з піском і закриті фанерою вікна: як проходять вибори президента України на Донбасі

У прифронтових населених пунктах на Донбасі також стартували вибори президента України-2019.

Правда, там реальність трохи інша, ніж на решті території нашої країни. Зокрема, на виборчих дільницях були помічені мішки з піском і закриті фанерою вікна, пишуть "Новости Донбасса".

У прифронтовому Зайцевому Донецької області пояснюють, що таким чином приготувалися до можливих обстрілів.

У деяких містах в одній будівлі розташовані і військово-цивільна адміністрація, і ділянки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборчих дільницях в Україні вже були зафіксовані перші порушення. 7 ділянок і зовсім не відкрилися.

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