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Вибори президента України 2019

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Вибухівка і фото з бюлетенем: названо головні порушення на виборах президента України

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Під час голосування на виборах президента України були відзначені головні порушення станом на 12:00 31 березня.

Їх перерахував на своїй сторінці в Facebook глава Комісії виборців України Олексій Кошель. Так, найчастіше відбувається таке:

1. Незаконна агітація в день виборів. Спостерігачі КВУ повідомляють, що в більшості регіонів України мають місце факти, коли офіційні спостерігачі одного із кандидатів використовують бейджі з символікою кандидата. Крім цього, у "день тиші" і в день голосування команди п'ятьох кандидатів на пост президента масово поширювали матеріали з ознаками агітації (борди, листівки).

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Вибухівка і фото з бюлетенем: названо головні порушення на виборах президента України

2. Проблеми у роботі ДВК. Зокрема, члени трьох ДВК поставили штамп "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів, чим порушили норми чинного законодавства. Наприклад, на одній із ділянок в Івано-Франківській (№260236) таким чином було зіпсовано 600 бюлетенів. Крім цього, має місце низка фактів, коли члени ДВК дозволяють виборцям голосувати без належних документів, керуючись принципом "всі один одного знають". "Або ж навпаки, відмовляють у видачі бюлетенів по ID картками", — сказано в повідомленні.

3. Фотографування заповнених бюлетенів. Відзначається, що це порушення чинного законодавства, за яке передбачена відповідальність, включаючи кримінальну. "Прикладом розголошення таємниці голосування є показові дії одного з кандидатів на пост президента України, який продемонстрував журналістам заповнений бюлетень", — підкреслив Кошель, натякаючи на лідера РПЛ Олега Ляшка.

4. Провокації силового характеру. Поки зафіксований один такий факт — вкидання займистої речовини на одній із дільниць у смт. Борзна Чернігівської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на виборах президента України станом на 11:00 31 березня становила 16,33% без урахування виборчих дільниць за межами країни.

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Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А то что миллионы не смогут голосовать хозяева одобрили)))
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