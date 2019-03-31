Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото

Українці в соцмережах почали публікувати перші фото і селфі, зроблені на виборах президента-2019.

Голосування стартувало о 8:00 і завершиться о 20:00 за київським часом. Орієнтовна кількість виборців на створених ділянках становить 29 млн 789 тис. 643 виборці.

"Хочеш зробити добро? Зроби це сам! Я вірю в чесні вибори!", "Віддавай свій голос уважно!", "Дуже хочеться, щоб у нас усе було добре!" — діляться користувачі своїми емоціями.

Вибори президента України

Не відстають і українці за кордоном — там ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу. Ділянки розташовані в посольствах і консульствах України.

Новоград-Волинський, Житомирська область

Новоград-Волинський, Житомирська область

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Так началось голосование в прифронтовом Зайцево Донецкой области. Обратите внимание на мешки с песком и закрытые фанерой окна. Существует угроза обстрелаhttps://t.co/ZKCy5N8mad pic.twitter.com/l3CCE5bLvL — Новости Донбасса (@novostidnua) 31 марта 2019 г.

Polls are open! The first ballot has been cast here at station number 557 in Kyiv. pic.twitter.com/XfbJhUg9N7 — Christopher Miller (@ChristopherJM) 31 марта 2019 г.

Так началось голосование в прифронтовом Зайцево Донецкой области. Обратите внимание на мешки с песком и закрытые фанерой окна. Существует угроза обстрелаhttps://t.co/ZKCy5N8mad pic.twitter.com/l3CCE5bLvL — Новости Донбасса (@novostidnua) 31 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія України відмовилася повертати 2,5 млн грн, внесені як заставу для реєстрації кандидатом в президенти екс-нардепом від Партії регіонів Володимиром Олійником, який утік до Росії

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