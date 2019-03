Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото

Українці в соцмережах почали публікувати перші фото і селфі, зроблені на виборах президента-2019.

Голосування стартувало о 8:00 і завершиться о 20:00 за київським часом. Орієнтовна кількість виборців на створених ділянках становить 29 млн 789 тис. 643 виборці.

"Хочеш зробити добро? Зроби це сам! Я вірю в чесні вибори!", "Віддавай свій голос уважно!", "Дуже хочеться, щоб у нас усе було добре!" — діляться користувачі своїми емоціями.

Не відстають і українці за кордоном — там ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу. Ділянки розташовані в посольствах і консульствах України.

Polls are open! The first ballot has been cast here at station number 557 in Kyiv. pic.twitter.com/XfbJhUg9N7