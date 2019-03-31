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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото

7.1тЧитати матеріал російською

Українці в соцмережах почали публікувати перші фото і селфі, зроблені на виборах президента-2019.

Голосування стартувало о 8:00 і завершиться о 20:00 за київським часом. Орієнтовна кількість виборців на створених ділянках становить 29 млн 789 тис. 643 виборці.

"Хочеш зробити добро? Зроби це сам! Я вірю в чесні вибори!", "Віддавай свій голос уважно!", "Дуже хочеться, щоб у нас усе було добре!" — діляться користувачі своїми емоціями.

Вибори президента України

Вибори президента України

Не відстають і українці за кордоном — там ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу. Ділянки розташовані в посольствах і консульствах України.

Новоград-Волинський, Житомирська область

Новоград-Волинський, Житомирська область

Новоград-Волинський, Житомирська область

Новоград-Волинський, Житомирська область

Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото
Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото
Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото
Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Житомирська область, смт Ємільчине

Доброго ранку, Україно! Голосуємо одними з дере в мире! Поки ви спите, дільниця в Канбері розпочала свою роботу. Для тих хто ще думає в Україні чи йти на вибори, я можу только порекомендуваті скористати унікальною можлівістю и піті. Пішкі! У нашому випадка, щоб Проголосувати треба проїхаті 280 кілометрів з Сіднея до Канбері. Буквально в Інший штат! Вже були тут на парламентських ВИБОРИ и з радістю Приїхали б на інших тур, но Вже Тарас НЕ відпустіть. Народити в полі з кенгуру буде екстремального даже для мене! # віборі2019 # віборіпрезідентаукраїні2019 # віборіпрезідента # українапонадусе # чесніхбільше # канбера # першадільніця # яголосую

Публікація від ratsa_paparatsa (@ratsa_paparatsa)

Сьогодні дуже відповідальний день, від которого Залежить наше майбутнє💙💛 ▶ ️Що нужно на вибори 1. Паспорт громадянина України, у виде книжечки або у виде ID-картки з усіма Додатками, на всяк випадок. 2.Візьміть чорну або синю ручку з собою та гарний настрій. 3.Якщо ви змінювалі місце Голосування, захопіть з собою довідку про зміну місця Голосування. 4.Візьміть з собою ще свою сім'ю ▶ напаскудити, щоб ПРАВИЛЬНО заповнити виборчий бюлетень для Голосування, у квадраті напроти прізвіща кандидата ві маєте сделать Позначку "плюс" (+) або іншу (галочка, хрестик), что засвідчіть ваше волевіявлення. Позначку можна ставити лишь в одному квадратику. . ▶ фотографувати чи зніматі відео, перебуваючих Всередині віборчої кабінкі, або зніматі виборчий бюлетень заборонено! ◀ ️. Ну що дільниці відкріваються у 8 ранку 😁 Чекоємо на вас 💙💛. . . # Деньдобра # двіжпаріж # веселожівем # естьжедобриелюді # подругідругі # мотивація # психологія # віборі2019 # непроєвіборі # віборіукраїна2019 # Голосування # неділя # атіобрав # твійвібір

Публікація від Robertovna (@_alena_robertovna)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія України відмовилася повертати 2,5 млн грн, внесені як заставу для реєстрації кандидатом в президенти екс-нардепом від Партії регіонів Володимиром Олійником, який утік до Росії

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Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Объявление на избирательном участке: «Художественное фото бюллетеней с вылетевшей птичкой за Порошенко».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Для тех избирателей, которые хотят продать свой голос одному кандидату, а проголосовать за другого, в кабинках для голосования вывесили бюллетени для фотографирования.
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Крымский Москаль
Крымский Москаль
На бумаге 29 млн. избирателей, в реальности 18-20 - есть где неполживым разгуляться. Продолжаем наблюдать за укроцирком. )))
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