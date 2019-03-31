Як проходять вибори президента-2019: українці діляться першими фото

Українці в соцмережах почали публікувати перші фото і селфі, зроблені на виборах президента-2019.
Голосування стартувало о 8:00 і завершиться о 20:00 за київським часом. Орієнтовна кількість виборців на створених ділянках становить 29 млн 789 тис. 643 виборці.
"Хочеш зробити добро? Зроби це сам! Я вірю в чесні вибори!", "Віддавай свій голос уважно!", "Дуже хочеться, щоб у нас усе було добре!" — діляться користувачі своїми емоціями.
Вибори президента України
Не відстають і українці за кордоном — там ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу. Ділянки розташовані в посольствах і консульствах України.
Новоград-Волинський, Житомирська область
Новоград-Волинський, Житомирська область
Житомирська область, смт Ємільчине
Житомирська область, смт Ємільчине
Житомирська область, смт Ємільчине
Житомирська область, смт Ємільчине
Так началось голосование в прифронтовом Зайцево Донецкой области. Обратите внимание на мешки с песком и закрытые фанерой окна. Существует угроза обстрелаhttps://t.co/ZKCy5N8mad pic.twitter.com/l3CCE5bLvL— Новости Донбасса (@novostidnua) 31 марта 2019 г.
Polls are open! The first ballot has been cast here at station number 557 in Kyiv. pic.twitter.com/XfbJhUg9N7— Christopher Miller (@ChristopherJM) 31 марта 2019 г.
Так началось голосование в прифронтовом Зайцево Донецкой области. Обратите внимание на мешки с песком и закрытые фанерой окна. Существует угроза обстрелаhttps://t.co/ZKCy5N8mad pic.twitter.com/l3CCE5bLvL— Новости Донбасса (@novostidnua) 31 марта 2019 г.
Хочеш сделать добро? Зроби це сам! Я вірю у чесні вибори, тому прийшов проконтролюваті процес сам, та переконатісь в тому, что все чесно та правильно. Давайте віберемо того, Із ким будемо 5 років працювати на благо наші стране, благо наших дітей та на благо всех наших близьким людей! # вибори # недовіборець # правільнійвібір
Дуже сумую за Україною и дуже хочеться щоб у нас все Було добро 🇺🇦 до речі в Пекіні на вибори зареєструвалося Досить много українців. Які у нас громадсько свідомі люди 😀 # віборі2019 # китай # Пекін # посольствоукраїні # презідентукраїні #ukraine #ukrainianelections # election2019 # march31 # embassyofukraine #beijing #china
Доброго ранку, Україно! Голосуємо одними з дере в мире! Поки ви спите, дільниця в Канбері розпочала свою роботу. Для тих хто ще думає в Україні чи йти на вибори, я можу только порекомендуваті скористати унікальною можлівістю и піті. Пішкі! У нашому випадка, щоб Проголосувати треба проїхаті 280 кілометрів з Сіднея до Канбері. Буквально в Інший штат! Вже були тут на парламентських ВИБОРИ и з радістю Приїхали б на інших тур, но Вже Тарас НЕ відпустіть. Народити в полі з кенгуру буде екстремального даже для мене! # віборі2019 # віборіпрезідентаукраїні2019 # віборіпрезідента # українапонадусе # чесніхбільше # канбера # першадільніця # яголосую
Сьогодні дуже відповідальний день, від которого Залежить наше майбутнє💙💛 ▶ ️Що нужно на вибори 1. Паспорт громадянина України, у виде книжечки або у виде ID-картки з усіма Додатками, на всяк випадок. 2.Візьміть чорну або синю ручку з собою та гарний настрій. 3.Якщо ви змінювалі місце Голосування, захопіть з собою довідку про зміну місця Голосування. 4.Візьміть з собою ще свою сім'ю ▶ напаскудити, щоб ПРАВИЛЬНО заповнити виборчий бюлетень для Голосування, у квадраті напроти прізвіща кандидата ві маєте сделать Позначку "плюс" (+) або іншу (галочка, хрестик), что засвідчіть ваше волевіявлення. Позначку можна ставити лишь в одному квадратику. . ▶ фотографувати чи зніматі відео, перебуваючих Всередині віборчої кабінкі, або зніматі виборчий бюлетень заборонено! ◀ ️. Ну що дільниці відкріваються у 8 ранку 😁 Чекоємо на вас 💙💛. . . # Деньдобра # двіжпаріж # веселожівем # естьжедобриелюді # подругідругі # мотивація # психологія # віборі2019 # непроєвіборі # віборіукраїна2019 # Голосування # неділя # атіобрав # твійвібір
Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія України відмовилася повертати 2,5 млн грн, внесені як заставу для реєстрації кандидатом в президенти екс-нардепом від Партії регіонів Володимиром Олійником, який утік до Росії
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