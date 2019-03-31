Зеленський переміг на півдні, за Порошенка — захід: як українці обирали президента

На виборах президента України, які відбулися 31 березня, найбільше голосів політик і шоумен Володимир Зеленський отримав на півдні країни (42%), а чинний український глава Петро Порошенко — на заході (26%).

Про це говорять дані Національного екзит-полу станом на 18:00, які показують переваги виборців по регіонах. Інфографіка оприлюднена на Telegram-каналі "Української правди".

За Юлію Тимошенко найбільша кількість українців проголосувала на заході (17,8%), за Ігоря Смішка — в центральному регіоні (9,6%), за Юрія Бойка — на сході (27,2%).

Більш детально дивіться на картах-інфографіках:

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, національний екзит-пол оновив дані про лідерів на виборах президента України.

До першої трійки входять кандидати Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

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