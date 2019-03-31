Зеленський переміг на півдні, за Порошенка — захід: як українці обирали президента

На виборах президента України, які відбулися 31 березня, найбільше голосів політик і шоумен Володимир Зеленський отримав на півдні країни (42%), а чинний український глава Петро Порошенко — на заході (26%).
Про це говорять дані Національного екзит-полу станом на 18:00, які показують переваги виборців по регіонах. Інфографіка оприлюднена на Telegram-каналі "Української правди".
За Юлію Тимошенко найбільша кількість українців проголосувала на заході (17,8%), за Ігоря Смішка — в центральному регіоні (9,6%), за Юрія Бойка — на сході (27,2%).
Більш детально дивіться на картах-інфографіках:
Нагадаємо:
О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.
У бюлетенях було 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, були шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Виборчі дільниці закрилися о 20:00.
Явка на виборах президента України станом на 20:00 31 березня становила понад 65% без урахування виборчих дільниць за межами країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, національний екзит-пол оновив дані про лідерів на виборах президента України.
До першої трійки входять кандидати Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.
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