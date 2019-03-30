МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Селфі на виборах: правозахисник зробив важливе роз'яснення для виборців

2.1тЧитати матеріал російською

У виборця ніхто не має права вилучати телефон або інші речі для перевірки фіксації бюлетеня на фото чи відео. Будь-яка подібна дія робиться виключно за ухвалою слідчого судді.

Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат Євген Лосовський. Він зазначив, що закону про відповідальність за фіксацію волевиявлення в ході підкупу, безумовно, треба дотримуватися, але громадянин може вільно чи мимоволі порушити закон, не розуміючи в повному обсязі його наслідків.

"Вилучення будь-якого вашого предмету робиться абсолютно за ухвалою слідчого судді. Якщо виборець виходить із кабінки для голосування і хтось, хто погано знає закон, попросить у нього телефон для перевірки, чи нема там селфі, то на це не треба погоджуватися. Якщо хтось підійшов без відповідної ухвали слідчого судді, то відповідь на таке теж має бути "ні". Взагалі, закону треба дотримуватися, але у будь-якому кримінальному провадженні головне умисел людини. Якщо у неї не було умислу нанести пошкодження, то в такому випадку рішення поліції і суду буде справедливим", – сказав він.

Новини
Не тільки підкуп, але і селфі: українців попередили про "криміналку" за вибори

Адвокат переконаний, що розслідувати та документувати те, що зараз відбувається у передвиборчому полі, технічно неможливо. Він зазначив, що важко уявити, як громадянина будуть шукати по селфі.

Селфі на виборах: правозахисник зробив важливе роз'яснення для виборців

"У мене на цей рахунок своя правова позиція. Якщо подія уже відбулась, це ніяким чином не може впливати ні прямо, ні побічно на даній виборчій дільниці на процентне відношення того чи іншого кандидата у президенти. Розслідувати такі випадки, документувати їх, на мою думку, у наших умовах технічно неможливо. Мені вкрай важко уявити, що громадянина знайдуть, – його ж треба ідентифікувати. Виборець не виходить із кабінки з паспортом. Образно кажучи, у цьому випадку обличчя людини треба з`єднати із документом, який він представляв. Тут також мають бути свідки. Потім цього виборця треба знайти за місцем реєстрації, фізично він має з`явитися і дати показання. Тоді в нього треба вилучати телефон", – розповів Лосовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною зовнішньою загрозою для виборів в Україні є втручання Росії, головною внутрішньою – вплив політично ангажованих правоохоронних органів. При цьому обидва суб'єкти можуть використовувати парамілітарні організації і радикальні рухи для зриву виборчого процесу в Україні.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Євген Лосовський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шпакова Светлана
Шпакова Светлана
Кароч, кабинка - интимная зона. Фоткаться можно. В инсту тока незя выкладывать.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки