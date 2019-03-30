Селфі на виборах: правозахисник зробив важливе роз'яснення для виборців

У виборця ніхто не має права вилучати телефон або інші речі для перевірки фіксації бюлетеня на фото чи відео. Будь-яка подібна дія робиться виключно за ухвалою слідчого судді.

Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат Євген Лосовський. Він зазначив, що закону про відповідальність за фіксацію волевиявлення в ході підкупу, безумовно, треба дотримуватися, але громадянин може вільно чи мимоволі порушити закон, не розуміючи в повному обсязі його наслідків.

"Вилучення будь-якого вашого предмету робиться абсолютно за ухвалою слідчого судді. Якщо виборець виходить із кабінки для голосування і хтось, хто погано знає закон, попросить у нього телефон для перевірки, чи нема там селфі, то на це не треба погоджуватися. Якщо хтось підійшов без відповідної ухвали слідчого судді, то відповідь на таке теж має бути "ні". Взагалі, закону треба дотримуватися, але у будь-якому кримінальному провадженні головне умисел людини. Якщо у неї не було умислу нанести пошкодження, то в такому випадку рішення поліції і суду буде справедливим", – сказав він.

Адвокат переконаний, що розслідувати та документувати те, що зараз відбувається у передвиборчому полі, технічно неможливо. Він зазначив, що важко уявити, як громадянина будуть шукати по селфі.

"У мене на цей рахунок своя правова позиція. Якщо подія уже відбулась, це ніяким чином не може впливати ні прямо, ні побічно на даній виборчій дільниці на процентне відношення того чи іншого кандидата у президенти. Розслідувати такі випадки, документувати їх, на мою думку, у наших умовах технічно неможливо. Мені вкрай важко уявити, що громадянина знайдуть, – його ж треба ідентифікувати. Виборець не виходить із кабінки з паспортом. Образно кажучи, у цьому випадку обличчя людини треба з`єднати із документом, який він представляв. Тут також мають бути свідки. Потім цього виборця треба знайти за місцем реєстрації, фізично він має з`явитися і дати показання. Тоді в нього треба вилучати телефон", – розповів Лосовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною зовнішньою загрозою для виборів в Україні є втручання Росії, головною внутрішньою – вплив політично ангажованих правоохоронних органів. При цьому обидва суб'єкти можуть використовувати парамілітарні організації і радикальні рухи для зриву виборчого процесу в Україні.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!