Вибори президента України 2019: як проголосували за кордоном

Центральний виборчий комітет оприлюднив результати голосування на виборах президента України за кордоном. Опрацьовано 98% протоколів.

Так, згідно з попередніми даними, на закордонних дільницях переміг чинний глава держави Петро Порошенко (38,58%), на другому місці — Володимир Зеленський (26,14%), на третьому — Анатолій Гриценко (10%).

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко у цьому списку — шоста з результатом 4,26%. Її випередили Ігор Смішко (6,66%) і Руслан Кошулинський (4,66).

Судово-юридична газета

Українці, які живуть за кордоном, мали можливість голосувати на виборах президента України на 101 ділянці у 72 країнах світу.

99 ділянок були створені при посольствах і консульствах України, ще два – сформовані при військових частинах, дислокованих за межами України – в Демократичній Республіці Конго та в Косово.

Українці, які постійно проживають на території Росії, могли проголосувати в посольствах України в Казахстані, Грузії та Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами обробки ЦВК 64,70% протоколів, Володимир Зеленський отримав 30,41% голосів, Петро Порошенко – 16,30%, Юлія Тимошенко – 13,09%.

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