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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Офіційно! В Україні відбудеться другий тур виборів президента

28тЧитати матеріал російською

В Україні відбудеться другий тур президентських виборів. Дата голосування запланована на 21 квітня.

Про це повідомила на брифінгу голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) України Тетяна Сліпачук. "Вже очевидно, що буде другий тур", — сказала вона.

За її словами, жоден з кандидатів вже не зможе набрати більшості голосів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Перед ЦВК стоїть дуже амбітне наступне завдання: вкластися в короткий часовий проміжок між підбиттям остаточних підсумків і підписанням ЦВК протоколу і призначенням вже голосування на 21 квітня", — наголосила Сліпачук.

Офіційно! В Україні відбудеться другий тур виборів

Вона додала, що ЦВК намагатиметься якомога оперативніше співпрацювати з виборчими комісіями.

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Вибори в Україні: опубліковані несподівані результати голосування серед військових

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 березня в Україні відбулися вибори президента-2019. Українці обирали серед 39 кандидатів.

  • Результати Національного екзит-полу показали, що Україну очікує другий тур, і в нього виходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%). Юлія Тимошенко (14,2%) посідає третє місце.

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Україна
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- Справедливость
- Справедливость
Автономия, рус.яз. второй государственный для ЛуганДонии, ослабление курса с НАТО и ЕС (нейтралитет), постепенный захват новых территорий, разочарование, майдан - уже 10-ки тыс.погибщих ежемесячно и под конец образование до конца каденции пуйла (до 2024 года) нового объединения государств (кацапия-Украина-Беларусь+). Выбирать Вам !
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semenovich semen
semenovich semen
Кандидат в президенты Украины Зеленский: «Я вам ничего не должен!». Президент Украины Зеленский: «кАзлы! Я вам ничего не должен!».
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semenovich semen
semenovich semen
История украинского президенства такова: №1,3,5 Кравчук, Ющенко, Порошенко – проукраинские президенты; №2,4,6? Кучма, Янукович, Зеленский? малороссийские или пророссийские.
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
semenovich semen, Кравчук-прокраинский,тогда Черновол мог бы быть пророссийским !?
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