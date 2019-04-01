Офіційно! В Україні відбудеться другий тур виборів президента

В Україні відбудеться другий тур президентських виборів. Дата голосування запланована на 21 квітня.

Про це повідомила на брифінгу голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) України Тетяна Сліпачук. "Вже очевидно, що буде другий тур", — сказала вона.

За її словами, жоден з кандидатів вже не зможе набрати більшості голосів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Перед ЦВК стоїть дуже амбітне наступне завдання: вкластися в короткий часовий проміжок між підбиттям остаточних підсумків і підписанням ЦВК протоколу і призначенням вже голосування на 21 квітня", — наголосила Сліпачук.

Вона додала, що ЦВК намагатиметься якомога оперативніше співпрацювати з виборчими комісіями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 березня в Україні відбулися вибори президента-2019. Українці обирали серед 39 кандидатів.

Результати Національного екзит-полу показали, що Україну очікує другий тур, і в нього виходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%). Юлія Тимошенко (14,2%) посідає третє місце.

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