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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Не фальсифікація: названа найбільша загроза для виборів в Україні

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Найбільшою потенційною проблемою для виборів 31 березня є питання логічного завершення голосування. Першочергове завдання українців – це обрати президента.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. Він зазначив, що кандидат, який програє, може спробувати "відмотати все назад".

"Фальсифікація – це не найбільший ризик для виборів. Реальна потенційна проблема на сьогоднішній день – це те, що не буде логічного завершення. Найважливіше сьогодні і 21 квітня, – бо швидше за все у нас буде повторне голосування, – ми маємо завершити ці вибори обранням президента", – сказав він.

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Можливість оскарження результатів голосування тим кандидатом, який опиниться у програші, залежить від того, хто опиниться на третій позиції після виборів, переконаний Бондаренко. Експерт зазначив, що тут є питання спроможності кандидата.

Не фальсифікація: названа найбільша загроза для виборів в Україні

"Одна справа, коли ти простий кандидат, а інша – коли ти провладний. У такого кандидата для оскарження механізмів набагато більше. Але історія така, що кількість потенційних порушень на виборах буде і деякі кандидати начебто "розкидають" їх по всій Україні для того, щоб потім відмотати цю історію назад", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 31 березня о 8:00 в Україні почалось голосування на виборах президента-2019. У бюлетенях – 39 кандидатів. Згідно з даними соцопитувань, фаворитами президентської гонки є шоумен Володимир Зеленський, діючий президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Богдан Бондаренко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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