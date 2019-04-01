Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони

Центральна виборча комісія за підсумками обробки 55% виборчих протоколів повідомила, які кандидати отримали більшість голосів у регіонах України.

Так, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві лідирує Володимир Зеленський.

В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях – Петро Порошенко.

Порошенко виграв у Тимошенко за попередніми підрахунками в наступних областях:

Львівська

Тернопільська

Рівненська

Івано-Франківська

Вінницька

Волинська

Донецька

Херсонська

Одеська

Харківська

Запорізька

Луганська

м. Київ

Тимошенко виграла у Порошенка:

Київська область

Хмельницька область

Житомирська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Черкаська область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Сумська область

Полтавська область

Миколаївська область

Дніпропетровська область

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

Згідно з даними екзит-полів, до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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