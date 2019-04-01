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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони

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Центральна виборча комісія за підсумками обробки 55% виборчих протоколів повідомила, які кандидати отримали більшість голосів у регіонах України.

Так, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві лідирує Володимир Зеленський.

В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях – Петро Порошенко.

Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони

Порошенко виграв у Тимошенко за попередніми підрахунками в наступних областях:

Львівська

Тернопільська

Рівненська

Івано-Франківська

Вінницька

Волинська

Донецька

Херсонська

Одеська

Харківська

Запорізька

Луганська

м. Київ

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Тимошенко виграла у Порошенка:

Київська область

Хмельницька область

Житомирська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Черкаська область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Сумська область

Полтавська область

Миколаївська область

Дніпропетровська область

Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони
Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони
Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Петро ПорошенкоЮлія ТимошенкоВолодимир Зеленський
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