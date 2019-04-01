Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони

Центральна виборча комісія за підсумками обробки 55% виборчих протоколів повідомила, які кандидати отримали більшість голосів у регіонах України.
Так, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві лідирує Володимир Зеленський.
В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях – Петро Порошенко.
Порошенко виграв у Тимошенко за попередніми підрахунками в наступних областях:
Львівська
Тернопільська
Рівненська
Івано-Франківська
Вінницька
Волинська
Донецька
Херсонська
Одеська
Харківська
Запорізька
Луганська
м. Київ
Тимошенко виграла у Порошенка:
Київська область
Хмельницька область
Житомирська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Закарпатська область
Сумська область
Полтавська область
Миколаївська область
Дніпропетровська область
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.
Згідно з даними екзит-полів, до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!