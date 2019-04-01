"По приколу": у Порошенка зробили свою ставку на другий тур виборів президента

У виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що їх кандидат у президенти має більший резерв для добору голосів у другому турі виборів, ніж Володимир Зеленський.

Таке твердження озвучив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє "Укрінформ". "Звичайно, я не думаю, що його (Зеленського — Ред.) результат буде нижчим у другому турі, звичайно, він добере певну кількість голосів. Але резерв для відбору голосів на сьогодні більші у Порошенка, ніж у Зеленського", —сказав він.

У Порошенка стверджують, що виборців, які взяли участь у першому турі голосування, умовно можна розділити на дві категорії — тих, які проголосували "по приколу", і тих, хто проголосував "не по приколу".

Ян Доброносов

"Ті, які хотіли проголосувати "по приколу", всі вичерпалися. Тепер боротьба буде тих, хто "не по приколу", і мені здається, що в цій боротьбі саме у Порошенка шансів більше, ніж у Зеленського", — заявив представник виборчого штабу Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив про необхідність "тотальної мобілізації патріотів", у першу чергу на заході і в центрі країни.

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