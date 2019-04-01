Вибори в Україні: опубліковані несподівані результати голосування серед військових

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував попередні результати голосування на спеціальних виборчих дільницях для військовослужбовців Збройних сил України в зоні ООС, звернувши увагу на неоднозначні настрої серед бійців.

Так, за Володимира Зеленського проголосували 517 осіб, Петра Порошенка – 470, Олега Ляшка – 52, Руслана Кошулинського – 46, Юлію Тимошенко – 38, Анатолія Гриценка – 29, Ігоря Смешка – 28, Олександра Вілкула – 13, Юрія Бойка – 12, Юрія Тимошенка – 4.

"Цифри показують, що в ЗСУ дуже різне бачення про те, хто може бути головнокомандувачем під час війни. І це показує якість інформаційної роботи та морально-психологічного стану у військових частинах", – написав він у Facebook.

Телеграф

"Якщо є солдати на фронті, які голосують за Бойка і Вілкула – це означає, що робота з особовим складом у цих підрозділах провалена. Це не "агенти Кремля" – справжні б агенти, звичайно, не світилися, це просто люди у формі, які прийшли отримувати зарплату, а про Україну, Росію, війну з ними на службі розмов не вели, і вони проголосували, не відчуваючи жодної провини і не побоюючись, що для когось буде важливий їхній вибір. Повна байдужість. Цифра щодо Юрія Тимошенка теж показова – очевидно, що аватари голосували", – додав Бутусов.

Також на дані голосування відреагував волонтер Роман Синіцин. "Хто заштовхував, що вся армія за Порошенка? Хто ж це був?" – поцікавився він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

Згідно з даними екзит-полів, до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!