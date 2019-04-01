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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Вибори в Україні: опубліковані несподівані результати голосування серед військових

26.3тЧитати матеріал російською

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував попередні результати голосування на спеціальних виборчих дільницях для військовослужбовців Збройних сил України в зоні ООС, звернувши увагу на неоднозначні настрої серед бійців.

Так, за Володимира Зеленського проголосували 517 осіб, Петра Порошенка – 470, Олега Ляшка – 52, Руслана Кошулинського – 46, Юлію Тимошенко – 38, Анатолія Гриценка – 29, Ігоря Смешка – 28, Олександра Вілкула – 13, Юрія Бойка – 12, Юрія Тимошенка – 4.

"Цифри показують, що в ЗСУ дуже різне бачення про те, хто може бути головнокомандувачем під час війни. І це показує якість інформаційної роботи та морально-психологічного стану у військових частинах", – написав він у Facebook.

Опубліковані несподівані результати голосування військових

Телеграф

"Якщо є солдати на фронті, які голосують за Бойка і Вілкула – це означає, що робота з особовим складом у цих підрозділах провалена. Це не "агенти Кремля" – справжні б агенти, звичайно, не світилися, це просто люди у формі, які прийшли отримувати зарплату, а про Україну, Росію, війну з ними на службі розмов не вели, і вони проголосували, не відчуваючи жодної провини і не побоюючись, що для когось буде важливий їхній вибір. Повна байдужість. Цифра щодо Юрія Тимошенка теж показова – очевидно, що аватари голосували", – додав Бутусов.

Також на дані голосування відреагував волонтер Роман Синіцин. "Хто заштовхував, що вся армія за Порошенка? Хто ж це був?" – поцікавився він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Юрченко Володимир
Юрченко Володимир
Всі думали, що наші війська нас захистять, а вони ворога в тил запускають.
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Юрченко Володимир, это народ, а ты кто? Порохолиз? Мало порох народ обворовывал? Тебе ещё надо?
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Автономия и рус.яз. второй государственный для ЛуганДонии, ослабление курса с НАТО и ЕС (нейтралитет), постепенный захват новых территорий, разочарование, майдан - уже 10-ки тыс.погибщих ежемесячно и образования до конца каденции пуйла (до 2024 года) нового объединения государств (Кацапия-Украина-Беларусь+).Выбирать Вам.
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Українці ! Ми, я тоже ненавижу русский язык, вот только другого не знаю. Приходится ненавидеть свой рот.
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Червоний Данило
Червоний Данило
ЗЕленский главнокомандующий...даже представить сложно!..разве что командовать на параше! Ау..люди! вы хотите доверить нашу страну этому карликовому олигофрену??? Как правят карлики страной, вы все ведите..россия в пример!
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Червоний Данило, порохобот, дни твои сочтены. Пора менять ник.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Зееленфройнд Викентий, а для россии кто нормальны? карлик-педофил на лабутенах?
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