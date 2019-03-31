Зламали урни і оскандалились: що відбувається на виборчих дільницях в Україні

В Україні стартували вибори президента - виборчі дільниці відкрилися о 8:00. На деяких з них вже були зафіксовані порушення.

OBOZREVATEL зібрав для вас останні дані про інциденти на виборчих дільницях.

Волинська область

На Волині спостерігача Громадянської мережі ОПОРА не пустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії. Інцидент стався на дільниці №070091, яка знаходиться в с. Новостав Горохівського району.

Спостерігач прибув на дільницю, щоб бути присутнім на засіданні, однак його не пустили. Голова комісії повідомила, що всіх повинні запустити о 8:00 ранку, коли відкриються виборчі дільниці.

На місце інциденту викликали поліцію, тому спостерігач ОПОРИ подасть відповідну заяву.

Рівненська область

Схожий інцидент стався в селі Остріїв Млинівського району Рівненської області - спостерігача ОПОРИ не допустили на ранкове засідання. Голова комісії сказала, що "згідно із законодавством не мали права пускати".

Відзначається, що спостерігач ОПОРИ прибув на дільницю о 7:20 ранку - двері були закриті. На вимогу спостерігача допустити його на засідання поліцейський вийшов і сказав, що до нього вийде голова дільничної виборчої комісії.

Голова дільничної виборчої комісії Марія Токміна пояснила, що відповідно до закону України "Про вибори" не мала права впустити після 7:15 год, а спостерігач прибув о 7:21. За словами голови, якби вона пустила, а засідання вже почалося, то їй довелося б писати пояснення.

Сумська область

У Конотопі представники Нацдружин виявили зламані урни для голосування, які неможливо було опломбувати. Незважаючи на опір секретаря дільничної комісії, активісти наполягли прибрати зламані урни і оформити два акти про порушення.

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Харківська область

З незначним запізненням відкрилися дві виборчі дільниці, розташовані в Немишлянському районі Харкова і в місті Зміів Харківської області.

Інформація про це зареєстрована в журналах Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції, проводиться перевірка.

Як повідомила заступник директора Департаменту комунікації Національної поліції Ольга Атаманова, станом на 10 ранку в правоохоронні органи надійшла 71 заява про порушення на виборчих дільницях по всій Україні.

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За даними координаційних центрів МВС, 31 березня поліція отримала 25 заяв, пов'язаних з виборчим процесом.

Ситуаційні центри запрацювали з самого ранку.



31 березня 2019 року поліція отримала 25 заяв, пов’язаних з виборчим процесом

Зазначені факти пов’язані з:

Незаконна агітація – 7;

Підкуп виборця – 1.

Фотографування бюлетенів – 2;

Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 1 pic.twitter.com/fybzBTohY5 — МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

Житомирська область

На ділянці в Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до 8:00 ранку.

"У місті Коростень на ДВК №181280 по вул. Київська, 4, комісія дозволила 8 виборцям проголосувати до 8:00. За це проголосували члени комісії на ранковому засіданні. Аргументація - виборці поспішали на електричку. Спостерігач ОПОРИ зробив зауваження членам комісії, однак, його не врахували", - розповів представник організації Костянтин Тарасенко.

Також спостерігачі ОПОРИ зафіксували голосування виборців без паспортів на ділянці у Черняхівському районі.

"У с. Зороків Черняхівський р-н (ВО №66, м. Малин) на ділянці №181143 зафіксовані окремі голосування виборців без паспортів", - зазначив спостерігач ОПОРИ.

Також, у Житомирській області на 30 виборчих дільницях не вистачає кабінок та скриньок для голосування.

Кіровоградська область

В окрузі №100 на виборчій дільниці № 350301 (село Гарманівка Компаніївського району) спостерігачі ОПОРИ зафіксували видачу бюлетеня без пред'явлення паспорта.

Члени ДВК відзначили, що знають виборця, тому видали бюлетень без паспорта. Спостерігач ОПОРИ склав акт про порушення.

Полтавська область

На Полтавщині три ДВК отримали меншу кількість бюлетенів, ніж кількість виборців у списку.

Спостерігачі ОПОРИ повідомили, що ДВК №530454 отримала 354 бюлетені, тоді як на дільниці зареєстровано 360 виборців, з яких 18 голосують на дому. За фактом було складено відповідний акт та повідомлено ОВК.

На ДВК №530116 отримала 252 бюлетені, тоді як виборців 253. З них 18 говорить за місцем реєстрації.

ДВК №530643 отримала 183 бюлетені, тоді як виборців - 186.

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

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