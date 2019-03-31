''Історичні'' вибори в Україні: названо головну відмінність від попередніх голосувань

Вибори президента України 2019 року стали першими, де лідери виборчих перегонів не спробували публічно ділити українців по лінії схід-захід.

Що змінилося в Україні з часів минулих голосувань, розповів в ефірі ObozTV історик Андрій Плахонін.

"У нас майже всі вибори в Україні історичні. У більшості випадків завжди ми голосуємо не просто за наше майбутнє, а за існування держави... Історичне значення цих виборів порівняно з попередніми в тому, що серед програм топових кандидатів вже немає того протистояння захід-схід, яке було раніше. Немає самовизначення, з Росією ми чи з Європою", – пояснив історик.

"Три топових кандидата, у всякому разі на словах, говорять про те, що ми йдемо в Європу... Але тут постає питання щирості кандидатів – хто насправді йде, а хто тільки говорить", – уточнив він.

При цьому Плахонін зазначив, що в українському суспільстві зріс рівень підтримки популістським ідей.

"Падає загальний рівень населення, це проблема нашої освіти, наших ЗМІ. Люди починають менше читати. Тому люди перестають йти на вибори. Це частина політичної технології. Раніше говорили – заховай бабусин паспорт. Зараз починають думати, як зробити, щоб не пішла на вибори та молодь, яка збирається голосувати "по приколу" – заховати паспорт онука", – додав історик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентських перегонів, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію виборів президента-2019.

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