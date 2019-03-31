Вибори в Україні: з'явилися перші дані щодо явки виборців

Явка на виборах президента України станом на 11:00 31 березня становила 16,08% без урахування виборчих дільниць за межами країни.

Дані передав 81 з 199 територіальних виборчих дільниць, повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (щоб подивитися дані по регіонах, доскрольте до кінця).

Найвищий показник зафіксований у Кіровоградській області – 21,62%.

Новини В Україні на виборах президента сталася НП з вогнем

На 10:00 проголосували 5,5% виборців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00. Для проведення виборів створено 199 виборчих округів на всій території України (орієнтовно 29888 виборчих дільниць), за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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