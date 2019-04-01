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Вибори президента України 2019

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Портников назвав головний феномен виборів президента-2019 в Україні

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Головним феноменом виборів президента України у 2019 році є зовсім не лідерство шоумена Володимира Зеленського. Він полягає у тому, що український виборець не змінюється ось уже два з половиною десятиліття.

Таку думку у своєму блозі на "Радіо Свобода" висловив український журналіст Віталій Портников. "Він традиційно голосує не за менеджера, не за політичного лідера, а за чарівника — і вже за рік-півтора, переконавшись, що ніякої чарівної палички у його кумира немає, розчаровується в цьому виборі і починає звинувачувати за нього, зрозуміло, не себе, а свого обранця", — наголосив він.

За його словами, сказати, що перший тур виборів президента України став сенсаційним — означає не помічати тієї реальності, яка склалася у країні за кілька останніх місяців.

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Портников назвав головний феномен виборів президента-2019 в Україні

"За 28 років новітньої політичної історії України тільки одному її президенту, Леоніду Кучмі, вдалося переобратися на другий термін, що минув, правда, в обстановці нескінченних скандалів і завершився Майданом 2004 року", — звернув увагу на ще одну обставину Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія презентувала перші результати підрахунку голосів виборців на виборах президента України. За результатами обробки 61,15% протоколів Володимир Зеленський отримав 30,38% голосів, Петро Порошенко — 16,38%, Юлія Тимошенко — 13,08%.

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Особи
Віталій ПортніковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Портников, как раз вера в «Великого М» сродни северокорейской вере в «Дорогого Руководителя» Кима, а люди созрели до понимания президента как представительского поста, который должен не страной руководить кому как говорить, где молиться, - а промто должен не мешать людям работать и выражать их интересы. енеджера
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Портников, ты просто дебил. Народ в Украине с неизменным постоянством вышвыривает из власти тех, ктоине может обеспечить в стране власть народа. У этих сволочей даже определения для народа нет, они делают вид, что это никто. Как и ты, Портников. С лицемеров со всех народ спросит, никуда вам не деться
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пока во власть лезут уроды неспособные служить народу Украины и даже дать определение кто это такой и что объединяет его поколения народ будет гнать из власти всю эту сволочь. А заодно и холуев этой сволочи, которые глаза людям брезней замыливают помогая сволочи во власть лезть
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