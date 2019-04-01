Портников назвав головний феномен виборів президента-2019 в Україні

Головним феноменом виборів президента України у 2019 році є зовсім не лідерство шоумена Володимира Зеленського. Він полягає у тому, що український виборець не змінюється ось уже два з половиною десятиліття.

Таку думку у своєму блозі на "Радіо Свобода" висловив український журналіст Віталій Портников. "Він традиційно голосує не за менеджера, не за політичного лідера, а за чарівника — і вже за рік-півтора, переконавшись, що ніякої чарівної палички у його кумира немає, розчаровується в цьому виборі і починає звинувачувати за нього, зрозуміло, не себе, а свого обранця", — наголосив він.

За його словами, сказати, що перший тур виборів президента України став сенсаційним — означає не помічати тієї реальності, яка склалася у країні за кілька останніх місяців.

"За 28 років новітньої політичної історії України тільки одному її президенту, Леоніду Кучмі, вдалося переобратися на другий термін, що минув, правда, в обстановці нескінченних скандалів і завершився Майданом 2004 року", — звернув увагу на ще одну обставину Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія презентувала перші результати підрахунку голосів виборців на виборах президента України. За результатами обробки 61,15% протоколів Володимир Зеленський отримав 30,38% голосів, Петро Порошенко — 16,38%, Юлія Тимошенко — 13,08%.

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