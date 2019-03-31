Хвиля мінувань в Україні: в Нацполіції повідомили приголомшливу статистку

У день виборів президента України, 31 березня, станом на 17:30 Національна поліція України отримала 15 повідомлень про загрозу вибуху на виборчих дільницях або неподалік.

Найбільше викликів було в Дніпропетровській області – 10 викликів, Чернігівська область та місто Київ – по 2 виклики, Донецька область – 1 виклик. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки. Інформація не підтвердилася. Виборчий процес не зупинявся, людей не евакуйовували", – повідомив він.

У Нацполіції нагадали, що що стаття 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей.., – передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Наразі кримінальне провадження за цією статтею вже розпочато в м. Києві та Чернігові.

Водночас у Дніпрі поліція за фактом повідомлень про замінування метрополітену та виборчих дільниць внесла відомості до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст. 258 ККУ – терористичний акт.

Санкція статті – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Окрім того, до правоохоронців надійшло уже 1360 заяв та повідомлень про можливі порушення виборчого процесу: незаконна агітація –102; фотографуванням бюлетенів – 86; підкуп виборців – 29; пошкодження бюлетеня – 22; спроба винесення бюлетеня з дільниці – 8.

Розпочато 17 кримінальних проваджень.

facebook Ярослава Тракало

facebook Ярослава Тракало

Як писав OBOZREVATEL, у Херсонській області одна з виборчих дільницьне змогла вчасно відкритися, тому що бюлетені зіпсували штампом "Вибув".

У свою чергу, у Києві на виборчій дільниці розгорівся скандал через чорнило, що нібито зникає, у ручках, які роздають виборцям.

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