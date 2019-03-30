Вибори президента України-2019: що можна і не можна робити

31 березня з 8:00 до 20:00 громадяни країни зможуть проголосувати на виборах президента України на виборчих дільницях.

OBOZREVATEL склав пам'ятку для виборців, розібравшись, що можна і не можна робити на заході, і як себе вести, якщо побачили порушення.

Отримання бюлетеня – що потрібно робити

Для отримання бюлетеня потрібно пред'явити документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина України у вигляді книжки або ID-карти, тимчасове посвідчення громадянина України або військовий квиток.

Вибори в Україні 24 Канал

За кордоном: закордонний паспорт, паспорт громадянина України або службовий паспорт.

В установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі: картка установи, в якій вказано: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, фотографія, підпис керівника та печатка.

Кому можуть відмовити у видачі бюлетеня

Якщо в паспорті відсутні фотографія, відомості про реєстрацію місця проживання.

Якщо бюлетень зіпсований – що робити

Громадянин України має право звернутися з письмовою заявою до члена дільничної виборчої комісії з проханням замінити бланк, якщо він зіпсований. Другий лист буде видано в обмін на перший.

Що не можна робити на виборах

Робити селфі з бюлетенем,

Після заповнення бланка говорити всім, за кого віддали голос, або показувати свій бюлетень,

Агітувати на дільницях і в радіусі 50 метрів від них,

Роздавати заохочення або винагороди – підкуповувати громадян від імені кандидатів із закликом голосувати,

Не можна отримувати бюлетень від тих, хто не є членами дільничної виборчої комісії.

Як голосувати на виборах

У кабінці особисто заповнити бланк. Навпроти прізвища кандидата поставити "плюс" або "галочку". Якщо в бланку будуть малюнки або кілька позначок, він буде вважатися недійсним. Після заповнення бюлетеня опустити його в урну.

Якщо побачили порушення – що робити

Якщо по приходу на дільницю громадянин України побачив, що навпроти його прізвища вже стоїть розпис, що підтверджує, що за нього хтось проголосував, слід звернутися до голови дільничної виборчої комісії. Можна скласти заяву з проханням віддати свій голос в додаткових списках.

Якщо на ділянці виборець побачив грубе порушення в процедурі голосування – вкидання та інше – потрібно звернутися в поліцію або до голови виборчої комісії. Факт порушення потрібно зафіксувати. Якщо сам голова є порушником, потрібно звернутися до спостерігача або відразу в поліцію.

Що вказує на фальсифікацію

Бюлетень виборця вже заповнений – це правопорушення.

Повторне голосування, вкидання кількох бюлетенів в урну – порушення.

Винесення бюлетенів за межі дільниці, у тому числі заповнених або зіпсованих – порушення.

Присутність сторонніх в кабінці для голосування, фото і відеофіксація бланка – порушення. Карається штрафом до 5100 гривень, виправними роботами до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.

Пошкодження урни – грубе порушення, за яке можна потрапити до в'язниці до семи років, бути позбавленим права займати посади або займатися певною діяльністю.

Підкуп і заохочення виборців – порушення, потрібно звернутися в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше органи державної влади надали пам'ятку для внутрішньо переміщеним осіб і жителів тимчасово окупованих територій щодо процесу голосування на виборах.

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