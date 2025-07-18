"Сильно рискует. Ему нужно заканчивать": легенда бокса Льюис категорично высказался об Усике перед реваншем с Дюбуа
Легендарный британский боксер Леннокс Льюис выразил уверенность в том, что Александру Усику (23-0, 14 КО) следует завершить карьеру после боя с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, наш соотечественник давно доказал свое невероятное мастерство и оставил солидное наследие в спорте.
Об этом Льюис заявил во время общения с журналистами американского канала ESPN. Обидчик Виталия Кличко также отметил, что реванш против Дюбуа станет настоящим испытанием для Усика, так как британец добился серьезного прогресса с момента первого боя боксеров в августе-2023.
"Если Усик победит в субботу, ему нужно заканчивать карьеру. Ему больше нечего доказывать. Он мог бы уйти еще до этого боя, и, снова входя на Даниеля Дюбуа, он сильно рискует. Но если он чувствует, что сможет через это пройти, риск оправдан, ведь титул, который он может завоевать, невероятный. Он определенно в одном ряду с Мохаммедом Али, со мной и всеми великими бойцами. У Усика очень высокий интеллект, но он не природный супертяжеловес. А Дюбуа наоборот, и он может использовать это в своих интересах, особенно в первых раундах, и прижать Усика к канатам", – сказал Льюис.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
- Во время открытой тренировки Усик вышел с акцией в поддержку защитников Украины.
- На финальной пресс-конференции перед боем украинец отметился фразой, которая уже стала мемом.
- Дюбуа оказался тяжелее Усика на 7,5 кг. При этом украинец показал свой рекордный вес.
- Усик закончил кличем "Слава Украине!" церемонию взвешивания.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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