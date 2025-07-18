'Сильно рискует. Ему нужно заканчивать': легенда бокса Льюис категорично высказался об Усике перед реваншем с Дюбуа

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис выразил уверенность в том, что Александру Усику (23-0, 14 КО) следует завершить карьеру после боя с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, наш соотечественник давно доказал свое невероятное мастерство и оставил солидное наследие в спорте.

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Об этом Льюис заявил во время общения с журналистами американского канала ESPN. Обидчик Виталия Кличко также отметил, что реванш против Дюбуа станет настоящим испытанием для Усика, так как британец добился серьезного прогресса с момента первого боя боксеров в августе-2023.

"Если Усик победит в субботу, ему нужно заканчивать карьеру. Ему больше нечего доказывать. Он мог бы уйти еще до этого боя, и, снова входя на Даниеля Дюбуа, он сильно рискует. Но если он чувствует, что сможет через это пройти, риск оправдан, ведь титул, который он может завоевать, невероятный. Он определенно в одном ряду с Мохаммедом Али, со мной и всеми великими бойцами. У Усика очень высокий интеллект, но он не природный супертяжеловес. А Дюбуа наоборот, и он может использовать это в своих интересах, особенно в первых раундах, и прижать Усика к канатам", – сказал Льюис.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

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Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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