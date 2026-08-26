В Турции нашли альтернативу Мальдивам со сказочным цветом воды

Отдых в менее людных местах позволяет насладиться кристально чистой водой, богатой историей и живописной природой без бесконечных очередей. В отличие от коммерциализированных побережий, эти уютные уголки гарантируют восстановление сил, глубокое погружение в местную культуру и неповторимую атмосферу.

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Независимо от того, ищете ли вы природное оздоровление или созерцательные прогулки, Турция обладает множеством скрытых жемчужин. Ниже представлены три удивительных места, которые подарят яркие воспоминания об отпуске, отмечает издание kobieta.interia.

Озеро Салда

В провинции Бурдур расположено озеро Салда, которое заслужило свое прозвище благодаря белоснежному песку и прозрачной воде с переходами от бирюзового к насыщенному голубому цвету. Водохранилище считается одним из самых глубоких и чистых в стране, а сосновые леса и оливковые рощи вокруг создают особый микроклимат. Помимо визуальной красоты, озеро обладает уникальным минеральным составом берегов, что помогает людям с кожными заболеваниями.

Город-призрак Каякей

Всего в 13 километрах от Фетхие расположена заброшенная древнегреческая деревня Каякей (ранее Левисси). После послевоенного обмена населением между Турцией и Грецией в начале XX века поселение превратилось в музей под открытым небом, насчитывающий более 500 каменных построек на склоне горы.

Дома построены так, чтобы не закрывать вид соседним зданиям, а атмосфера тишины на фоне гор Таурус создает контраст с яркими курортами.

Бозджаада

Небольшой остров в северной части Эгейского моря избежал массового туризма, сохранив гармоничное сочетание турецкой и греческой архитектуры.

Узкие улочки украшают дома пастельных тонов с цветами, а окружающие холмы покрыты старинными виноградниками. Путешественники могут отдохнуть на уютных песчаных пляжах, посетить местный замок или отведать свежих морепродуктов в местных ресторанах.

OBOZ.UA предлагает узнать о 12 направлениях, которые могут стать отличным выбором для незабываемого отпуска.

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