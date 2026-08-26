Я понимаю сарказм и язвительность украинцев по поводу визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

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Но он точно полетел туда не для того, чтобы морально поддержать Путина. У этого визита были какие-то очень серьезные причины, о которых мы не знаем.

У меня есть основания надеяться, что этот визит был скорее на пользу Украине, чем во вред.

Есть такая версия, что "Болото" задумало нанести удар по одной из стран НАТО. Чтобы попробовать на вкус 5-ю статью. Ретклифф прилетел, чтобы сказать: "Не делай этого, чувак! Будет очень плохо!"... Но это лишь версия...

Соединённые Штаты Америки – очень сильная держава. Супердержава! И даже никакой Китай рядом не валялся, несмотря на надувание обеих щек. Какой бы там Трамп ни восседал на троне, но это США! Сегодня Трамп есть, завтра его нет. Проехали.

И помощь Америки Украине за все годы войны – это больше, чем просто помощь. Это стратегия влияния. А политика в отношении Украины, Европы, мира определяется не Трампом, а тайными людьми в темных костюмах, черных галстуках и "авиаторах" Ray-Ban.

На прошлой неделе, на презентации книги Данила Лубкивского в Черкассах одна женщина спросила: почему мир так равнодушен к нам?

Данило ответил: "Это не так! – Конечно, нам бы хотелось, чтобы всё и сразу со всех сторон. Но так не бывает, к сожалению! Но! Ещё никогда в истории ни одна страна не получала такой большой помощи в таких объёмах и масштабах, какую получаем мы.

И речь идет не только об Америке. Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Финляндия, Румыния, Болгария, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Испания, вся Прибалтика!

Мир видит, что это экзистенциальный, цивилизационный конфликт, а не локальная стычка. Война веков, война миров.

Поэтому: есть то, что есть. Мы должны это ценить и быть благодарными.

Представьте себе бойцов УПА в конце Второй мировой войны. Они тоже на что-то надеялись от свободного мира... А их просто вычеркнули из всех расчетов и из истории.

Им было тяжелее... Нас мир не забыл и не бросил. Мир не устал от Украины. Простым, обычным людям, обывателям надоедают новости о наших сгоревших домах и воронках от российских ракет. Такова человеческая природа: я не хочу этого видеть, мне это неинтересно... К нашему счастью, миром управляют не простые люди! "Непростые", – как писал Тарас Прохасько.

Поэтому держимся! Тем более что у нас других вариантов, как держаться, нет!