"Надо немного потерпеть": чем для кремля закончится топливный кризис. В ночь на 25 августа украинские дроны в пятый раз с начала года нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России – Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Это предприятие перерабатывало 6,25 млн тонн нефти в год. Теперь не перерабатывает. То же самое можно сказать обо всех крупнейших нефтеперерабатывающих мощностях в глубоком тылу противника.

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В этом году Силы обороны Украины нанесли удары по не менее чем 24 российским НПЗ. Удары по этим объектам наносятся таким образом, чтобы постоянно держать военно-экономическую инфраструктуру противника на пустом баке. Наши "небесные глаза" видят все и учитывают такие нюансы, как графики ремонтных работ и сезонные колебания спроса. К осеннему сезонному всплеску потребления мы подготовились на "отлично".

Начиная с 20-х чисел июля наши беспилотники не менее 15 раз атаковали крупнейших производителей бензина – в Волгоградской, Ярославской, Рязанской, Пермской и других областях. Эти атаки остановили мощности, перерабатывающие 7,7 млн тонн нефти в месяц. Это примерно 110 тысяч железнодорожных цистерн. Если поставить их в один поезд, он растянется примерно на 1300 км, это больше, чем от москвы до Волгограда.

Власти на болотах делают всё возможное и невозможное, чтобы преодолеть дефицит бензина. Давно снижены нормативы качества, недавно начались поставки из Индии. Но значительного эффекта эти "антикризисные" меры не дают. Во-первых, радует сам факт, что Россия из одного из крупнейших экспортеров бензина превратилась в импортера. Во-вторых, никакой морской импорт топлива не покрывает существующих потребностей.

Ни один эксперт не может сказать, насколько в конце августа упало производство "болотного бензина" по сравнению с весной этого года. По одним оценкам – минус 30%, по другим – минус 70%. Официальная статистика засекречена, ситуация динамично меняется и зависит как от частоты ударов, так и от интенсивности ремонтных работ. Но очевидно одно: дефицит критический. Он усугубляется и будет усугубляться.

Методы борьбы с топливным кризисом на болотах становятся все более экзотическими. Например, нехватку бензина пытаются компенсировать… пропагандой и даже проповедями духовенства. В то время как московские попы и светские пропагандисты рассказывают о добродетели терпения, российские так называемые "правоохранительные органы" усиливают репрессии – россиян начали арестовывать и штрафовать за жалобы на дефицит бензина.

Единственное, на что способен режим в нынешней ситуации, – это изо всех сил замалчивать масштаб кризиса, делать вид, что "ничего страшного" не происходит. Мол, все это мелкие временные сложности, обусловленные сезонными факторами и плановыми ремонтами. Просто "нужно немного потерпеть". В чем-то они правы – "нужно немного потерпеть", и "страна-автостоянка" рухнет.

Мы постоянно создаем врагу такие проблемы, которые он не в состоянии решить – как на линии боевого столкновения, так и на оперативном и стратегическом уровнях. Шаг за шагом недоимперия проигрывает войну на истощение. Эта картина вдохновляет и придает сил. Работаем. Приближаем Победу. Слава Украине!