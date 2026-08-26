Проблема не только в Patriot: как и почему США и Маск сдерживают оборону и борьбу Украины против баллистических ракет. Интервью с Мережко

Россия продолжает наносить удары по Украине баллистическими ракетами, а возможностей для их перехвата по-прежнему недостаточно. Украине нужны дополнительные ракеты для Patriot и других систем ПРО, но союзники не могут или не хотят быстро восполнить этот дефицит. Особенно сложными остаются переговоры с США. Киев готов закупать необходимое вооружение, однако Вашингтон не спешит увеличивать поставки.

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Объяснения могут быть разными. Американские запасы действительно могли сократиться после масштабного применения ракет во время войны с Ираном. "Патриот", THAAD и другие системы нужны самим Соединённым Штатам, а их производство невозможно нарастить за несколько месяцев. Но есть и другая причина – нежелание администрации Дональда Трампа предпринимать шаги, которые Москва может расценить как прямое обострение.

Украина пытается найти другой путь. Киев просит разрешить использовать Starlink для операций против российских пусковых установок баллистических ракет. Логика проста: если нет достаточного количества ракет, чтобы сбивать все запущенные цели, нужно пытаться уничтожать сами пусковые установки. Но и здесь требуется согласие США и Илона Маска. Пока Вашингтон колеблется, даже после очередных кровавых российских ударов, в Киеве собирается "Коалиция желающих". Европейские лидеры вновь призывают ускорить поставки средств ПВО и отправляются к Трампу, чтобы убедить его помочь Украине.

Можно ли заставить Трампа изменить позицию? Действительно ли США сдерживает нехватка собственных запасов, или главная причина – нежелание вступать в конфликт с Россией? И если Вашингтон не готов предоставить Украине необходимые возможности, сможет ли Европа, а возможно, Япония и Южная Корея, частично заменить американскую помощь?

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– Проблема защиты от баллистических ракет остается одной из главных для Украины. Накануне в Киеве собралась "Коалиция желающих". Удалось ли по итогам встречи добиться конкретных решений? И почему, несмотря на заявленный приоритет ПВО и призывы увеличить поставки ракет, Европа до сих пор не может обеспечить Украине достаточную защиту от баллистических ударов России, хотя характер российской кампании против украинских городов давно очевиден?

– Действительно, это чрезвычайно важный вопрос, один из приоритетов, если речь идет об обороне и защите наших городов и гражданского населения. Я хочу напомнить слова нашего министра иностранных дел, который сказал, что нам приходится буквально выбивать каждую баллистическую ракету. А президент сказал, что для того, чтобы пережить зиму, нам нужно как минимум 300 противоракетных ракет для систем Patriot. То есть это чрезвычайно важный вопрос, и "Коалиция желающих" как раз пытается помочь нам его решить. Но, насколько я понимаю, не всё удаётся сделать сразу, потому что нам эти ракеты нужны, как говорится, "на вчера".

К счастью, есть хорошая новость – Великобритания пытается нам помочь и убедить Соединенные Штаты, чтобы они все-таки предоставили нам необходимые противоракетные ракеты, ракеты-перехватчики. Это чрезвычайно важно. С точки зрения Соединенных Штатов, прежде всего именно они являются ключевым и крупнейшим производителем этой технологии и этих ракет.

Те страны, которые обладают необходимыми ракетами, среди них, кстати, и Турция, сейчас объясняют свою позицию тем, что сами нуждаются в этих ракетах для собственной защиты. Но я согласен с вами – на сегодняшний день я не вижу в Европе таких экономических и производственных мощностей, которые позволили бы как можно быстрее нарастить производство этих ракет.

Здесь есть различные причины – чисто бюрократические, а возможно, и скрытые политические, которые кроются за тезисом о том, что не следует допускать эскалации. То есть объяснений может быть много. Но мы видим и положительные признаки. Например, та самая известная датская модель, когда европейские страны понимают, что централизованно производить необходимые для Украины ракеты довольно сложно и это займет определенное время. Поэтому они готовы финансировать государственные контракты Украины с украинскими предприятиями, которые уже производят соответствующую продукцию, но нуждаются в финансовой поддержке. То есть сейчас ищут различные варианты и возможности для того, чтобы Украина все-таки получила, возможно, даже в необходимом количестве те ракеты-перехватчики, которые защищают наши города.

Возможно, это связано с тем, что эти ракеты производятся частными компаниями. Речь идет не о производстве, полностью регулируемом государством, поэтому организовать его наращивание сложнее. Все зависит от рыночных условий, спроса и производственных возможностей. Я пытался понять для себя, в чём причины, и выдвигались разные объяснения. Даже, например, такие, что не хватает сырья, которое производит Китай, и так далее. Но, знаете, прошло уже очень много времени – четыре с половиной года длится война. За этот период у Европы были все возможности и время для того, чтобы это сделать. Кстати, я смотрю на некоторых западных, в частности американских, обозревателей – они возмущаются тем, что до сих пор страны Европы не смогли начать производить ракеты в достаточном количестве. Ведь это не только вопрос Украины и нашей безопасности, это вопрос безопасности самой Европы и тех стран, которые обладают технологическими и финансовыми возможностями для производства таких ракет.

То есть проблемы и вопросы остаются, и, к большому сожалению, прогресс происходит очень медленно. А мы, к сожалению, платим очень высокую цену за то, что не имеем достаточного количества таких ракет.

– После последних кровавых атак Кая Каллас, главный дипломат Европейского Союза, отметила, что ответ будет экономическим и что готовится крупнейший с начала войны пакет санкций.

– Что касается санкций – да, прозвучало очень позитивное заявление со стороны дипломатического представителя Европейского Союза Каи Каллас, которая всегда была настроена на поддержку Украины. Она понимает, что нужно максимально ужесточать санкции и что следующий пакет санкций, после уже принятых 21 пакета, станет чрезвычайно весомым, можно сказать, мощным ударом по России. Она говорит о том, что нужно лишить Россию финансовых возможностей вести войну.

Поэтому нужно сосредоточить внимание на банковском и финансовом секторах, а также бороться с теневым флотом. Об этом тоже идет речь. То есть санкции должны иметь четкую цель – максимальная экономическая изоляция России и лишение ее финансовых возможностей продолжать агрессивную войну.

– Что касается позиции администрации Трампа по поводу Patriot: Украина готова закупать ракеты за собственные средства при финансовой поддержке европейских партнеров. Почему США до сих пор не соглашаются на такие поставки? Насколько это связано с дефицитом американских запасов после войны с Ираном и необходимостью Вашингтона сохранять ракеты для собственных нужд?

– Насколько я знаю, об этом активно говорилось – речь идет о том, что в результате войны против Ирана Соединенные Штаты потеряли примерно половину своих запасов этих ракет. Но очень интересный и символический факт – Соединенные Штаты предоставили огромное количество таких ракет, в том числе для систем Patriot, своим союзникам на Ближнем Востоке. И, насколько я понимаю, в достаточном количестве. То есть это говорит о том, что, к большому сожалению для администрации Трампа, в отличие от Ближнего Востока, вопрос Украины, вопрос российской агрессии против Украины не является вопросом номер один. И поэтому они менее склонны поддерживать нашу страну с помощью необходимого оружия.

Действительно, было использовано очень много этих ракет, но всё равно остаётся большой запас, которого, при желании, хватило бы для того, чтобы помочь Украине пережить зиму и защитить нас в течение зимнего периода. Почему это не делается – трудно сказать, у меня нет ответа. Есть такой намек или, можно сказать, полускрыто высказывается такое мнение, что администрация Трампа опасается эскалации, опасается того, что Соединённые Штаты могут быть в большей степени втянуты в войну России против Украины и так далее.

Возможно, судя по тому, что Соединенные Штаты с помощью такой "челночной" дипломатии Кушнера – Виткоффа поддерживают постоянный контакт с кремлевским диктатором, ведутся какие-то переговоры, обсуждения того, о чем мы не знаем. Возможно, есть даже какие-то договоренности — здесь я не могу сказать ничего конкретного, это лишь гипотеза. Соединенные Штаты и Трамп лично пытаются представить себя, позиционировать себя как "честного посредника", то есть не как участника или сторону какого-то конфликта или войны, а как политика, который пытается достичь мира. Возможно, это и есть причина.

Хотя, знаете, на мой взгляд, даже это вряд ли можно считать реальной, действительной причиной. Есть такое выражение: если мы не знаем, о чём идёт речь, значит, речь идет о деньгах. То есть в основе могут лежать какие-то, скорее, финансовые интересы, возможно, администрации Трампа. Трудно сказать, но какой-либо убедительной версии, убедительного объяснения, почему это происходит, почему Соединенные Штаты могут это сделать, у них достаточно ракет, чтобы помочь Украине, но этого не происходит, – трудно найти. Здесь у меня нет четкого объяснения, но могут быть разные версии.

– Украина ищет способы противодействовать баллистическим ударам не только с помощью перехватчиков. Один из вариантов – уничтожать российские пусковые установки еще на земле. Для этого Киеву необходимо расширение работы Starlink на территории России, однако Илон Маск пока не соглашается, ссылаясь на риск эскалации. Возникает парадокс: российские удары по украинским городам не считаются эскалацией, а уничтожение средств, запускающих эти ракеты, – считается.

– К сожалению, ситуация парадоксальна, потому что, с одной стороны, как мы уже отмечали, США не продают необходимые нам ракеты систем Patriot, по крайней мере в достаточном количестве. А с другой стороны, выходом или альтернативой могло бы стать то, чтобы Украина получила возможность уничтожать пусковые системы, находящиеся на территории России. То есть это логично и могло бы стать выходом. Но почему США и на это не идут? Опять же, официальная или полуофициальная версия со стороны Маска заключается в том, что это приведет к эскалации, что, поскольку речь идет о территории России, это опасно, потому что якобы втягивает США в войну и может спровоцировать ядерный конфликт.

То есть используются такие аргументы, которые, по моему убеждению, абсолютно необоснованны. Что за этим стоит? Опять же, возможно, экономические интересы, возможно, ожидания того, что на каком-то этапе удастся наладить бизнес с Россией, возможно, такие экономические надежды. У меня, опять же, нет здесь какого-то конкретного ответа, есть лишь одна из возможных версий.

– Премьер-министр Великобритании Энди Бернем посетил Киев – довольно знаковое событие, особенно учитывая, что лидеры большой евротройки – Франции и Германии – не приехали к нам на празднование и на заседание "Коалиции желающих". Бернем отметил, что он и другие европейские лидеры будут в сентябре в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН и планируют встретиться с Дональдом Трампом, чтобы все-таки уговорить президента Соединённых Штатов помочь Украине перед зимой, перед этой очередной тяжелой зимой. На ваш взгляд, можем ли мы рассчитывать на положительные результаты? Хватит ли у Бернема, в первую очередь, политического веса для того, чтобы Трамп изменил свою точку зрения?

– Великобритания остается одним из самых надежных партнеров Украины в борьбе против российской агрессии. Лондон последовательно поддерживает Киев в военном, политическом и финансовом плане, выступает за ужесточение санкций против России и активно работает в рамках Коалиции желающих. Даже король Чарльз III также активно пытается в такой, знаете, деликатной дипломатической форме поддержать Украину и сказать доброе слово в пользу Украины, в её поддержку перед Трампом. Мы видим, что Великобритания здесь полностью, как сказал сам премьер, на сто процентов на стороне Украины.

Сейчас Великобритания, на мой взгляд, является своеобразным мостом между Украиной и США, поскольку американцы традиционно прислушиваются к Великобритании, потому что это их главный партнёр и союзник в Европе. Поэтому у британцев большой морально-политический авторитет, который не может игнорировать даже Трамп. И поэтому они пытаются поддержать нас таким образом.

И мы видим, опять же, лишь верхушку айсберга этой дипломатической работы со стороны Великобритании, когда они пытаются нас поддержать. И мы видим результаты. Я очень надеюсь на то, что новый премьер – кстати, да, действительно, вы абсолютно правы, это очень символично, что первый зарубежный визит нового премьера Великобритании состоялся именно в Украину. Это подчеркивает, что Украина занимает первое место в повестке дня британской внешней политики, британской дипломатии. То есть это вопрос номер один. И они стараются помочь нам, понимая, насколько нам будет тяжело этой зимой и насколько мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, ракетах, системах Patriot и так далее.

Конечно, результат предсказать невозможно, особенно если речь идет о такой политической фигуре, как Трамп. Но важно, что Великобритания настойчиво продолжает работу, направленную на то, чтобы убедить своих американских друзей поддерживать Украину. Чтобы американцы тоже понимали, что это вопрос, касающийся и Соединённых Штатов. Поэтому я очень на это надеюсь, и мы очень благодарны нашим британским друзьям за всё то, что они сделали и продолжают делать для нашей поддержки.

– Можем ли мы рассчитывать, что помощь поступит из других стран? Например, Южная Корея и Япония располагают и запасами, и производством ракет-перехватчиков. Да, они в очередной раз заявляют, что не будут продавать Украине эти ракеты. Но через третьи страны, кажется, этот вариант возможен, например, для одного из дружественных Украине европейских партнеров. Насколько, на ваш взгляд, исходя из той информации, которой мы располагаем, этот вариант возможен?

– Вообще, Южная Корея – особый случай, потому что мы видим, что Северная Корея активно поддерживает Путина, и военной силой, и оружием. То есть должен быть зеркальный ответ со стороны Южной Кореи, направленный на поддержку Украины.

Да, действительно, бывают такие ситуации, когда по каким-то причинам то или иное государство не может или не хочет напрямую продавать Украине оружие. Но, действительно, вы правы – существуют различные механизмы, позволяющие делать это через другие страны, через третьи страны и так далее. То есть это возможно. Главное, чтобы был достигнут результат. Да, Южная Корея обладает соответствующими экономическими и оборонными возможностями для производства необходимого оружия. И очень важно, чтобы она каким-то образом оказывала эту помощь – возможно, опосредованно, но все же оказывала Украине.

Насколько мне известно, над этим ведется активная работа. Учитывая все обстоятельства, это довольно сложная дипломатическая и политическая работа. Но я думаю, что все-таки, по крайней мере, надеюсь на положительный результат, потому что, опять же, это в интересах Южной Кореи. По сути, войну против Украины ведет не только Россия, но и Северная Корея. И там существует очень тесный оборонный альянс, союз, направленный не только против Украины, но и против Южной Кореи. Это нужно понимать. Поэтому важно быть на правильной стороне истории, важно в интересах безопасности самой Южной Кореи оказать Украине всю необходимую поддержку.