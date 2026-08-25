В польском Радоме 34-летний поляк подходит на улице к троим украинцам, спрашивает, откуда они, и начинает читать им лекцию о Волыни. Затем он подзывает троих или четверых случайных поляков, которые проходили по другой стороне улицы, и говорит им, что это украинцы.

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Все вместе начинают избивать украинцев. К избиению присоединяются еще случайные поляки. В общей сложности восемь совершенно случайных, не знакомых между собой поляков избивают совершенно случайных, незнакомых им украинцев. Исключительно потому, что те украинцы.

Это не я делаю вывод, это говорит польский прокурор. Задержан только тот поляк, всех остальных не могут найти, потому что они совершенно случайные, незнакомые друг с другом прохожие поляки.

Если вам кажется, что в Польше начались погромы украинцев, то вам не кажется. Если совершенно незнакомые друг с другом поляки избивают украинцев только за то, что они украинцы, то это – чистейшее описание антиукраинских погромов, которые в Польше уже стали нормой.

И то, что одного из них задержали, не имеет никакого значения по двум причинам.

А) Из восьми задержали одного. Семерые будут продолжать. Из десятков нападений большинство не влечет за собой никаких последствий, потому что пострадавшие не успевают записать видео или не обращаются в полицию.

Б) Антиукраинские погромы будут усиливаться, поскольку эту истерию раздувает высшее должностное лицо – президент Польши Кароль Навроцкий, который ее начал, не осудил ни одного нападения, не признаёт собственной ответственности и продолжает ежедневно её раздувать. Её поддерживают и раздувают высшие должностные лица Польши – депутаты польского Сейма.

И главное. Скажите мне, пожалуйста, а чем собственно причина избиения поляками украинцев только за то, что они украинцы, отличается от ежедневного убийства украинцев россиянами только за то, что они украинцы? Тем, что украинцев в Польше пока только избивают, но ещё не убивают? Да это вопрос только времени и несчастного первого случая, не более того.

Мне кажется, что настал тот момент, когда Украина уже не может молча наблюдать за этим. Уже нужно фиксировать все эти случаи и реагировать на них на дипломатическом уровне. Начать нужно хотя бы с обращения к структурам ЕС с требованием отреагировать на ксенофобское и националистическое поведение высших должностных лиц Польши. А ЕС должен перестать закрывать глаза на антиукраинские погромы в Польше.