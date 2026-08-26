"Киллхаус", "Простой солдат" и не только: какие фильмы претендуют на номинацию от Украины на "Оскар" в следующем году

Украинский Оскаровский комитет (УОК) получил пять заявок на участие фильмов в отборе на 99-ю кинопремию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Это ленты "Вечник", "Киллхаус", "Последний Прометей Донбасса", "Простой солдат" и The Last Message.

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Об этом сообщили на странице УОК в Facebook. Комитет рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям Американской академии кинематографических искусств и наук. На заседании будет определен фильм, который будет представлять Украину.

Украинский Оскаровский комитет осуществляет отбор и выдвигает фильм от Украины на завоевание премии "Оскар". В состав Комитета входят деятели кинематографа, члены Украинской Киноакадемии, избранные в его состав путем голосования членов Киноакадемии.

Что известно о фильмах, из которых будет выбирать Комитет

"Вечник" (режиссер Иван Николайчук) – философско-историческая драма по роману Мирослава Дочинца о жизни карпатского мольфара Андрея Ворона.

Он проходит путь от целителя и воина Карпатской Украины до сосланного в Сибирь заключенного, который впоследствии возвращается в родное село. Главные роли в фильме, премьера которого состоялась на Одесском кинофестивале 2025 года, исполнили Павел Текучев, Олег Мосийчук и актер и военнослужащий "Азова" Даниил Мирешкин.

"Киллхаус" (режиссер Любомир Левицкий) – первый украинский тактический экшн-триллер, основанный на реальной спецоперации по спасению людей с помощью дронов.

По сюжету бойцы 3-й ОШБр, ГУР и СБУ пытаются спасти из серой зоны гражданскую семью и американскую журналистку, которая документирует работу Иностранного легиона. К съемкам привлекли более 70 профессиональных актеров и около 200 действующих военнослужащих и ветеранов с боевым опытом, которые сыграли самих себя.

"Последний Прометей Донбасса" (режиссер Антон Штука) – документальный фильм о героическом труде работников Кураховской ТЭС у линии фронта.

Они поддерживали работу станции под постоянными обстрелами в 10 километрах от линии фронта. Фильм показывает работу энергетиков вплоть до вынужденной эвакуации оборудования в 2024 году и содержит уникальные кадры изнутри энергетической системы Украины, снятые в условиях постоянных атак и отключений электроэнергии.

"Простой солдат" (режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус) – документальный фильм о превращении оператора-художника в воина ВСУ от первого лица.

Лента рассказывает историю самого Рыжикова, который в 2022 году пошел добровольцем в армию. Фильм смонтирован из более чем тысячи часов личных видеоматериалов, а сама картина вошла в список лучших документальных фильмов 2025 года по версии издания Variety.

"The Last Message" (режиссеры Андрей Волошин, Алексей Лебедев) – документальная работа об американо-украинской певице Келси Кимберлин, которая отправляется в Украину после смерти двоюродного брата.

Она отправляется в нашу страну, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего 21-летнего брата Андрея от рук российских военных. Фильм показывает войну глазами иностранки, которая на линии фронта встречает военных и гражданских, записывает песню в память о брате и через личную трагедию открывает для себя стойкость украинцев.

Как будет проходить "Оскар"

В этом году Государственное агентство Украины по вопросам кино, Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины, Украинская киноакадемия и Украинский институт подписали меморандум с целью обеспечения процедуры отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук.

15 фильмов, которые войдут в "шорт-лист" категории "Лучший международный полнометражный фильм", будут объявлены 15 декабря 2026 года.

Пять фильмов-номинантов в этой категории станут известны 21 января 2027 года. Церемония вручения 99-й премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, "Оскар", самую престижную в мире премию в области кино, отныне будут вручать по обновленным правилам. Академия кинематографических искусств и наук внедряет новую политику с учетом использования искусственного интеллекта, новых требований конкуренции и не только.

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