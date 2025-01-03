'Полная чушь': промоутер Фьюри оспорил результат реванша с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), продолжает настаивать на несправедливости результата реванша своего подопечного с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Глава компании Queensberry Рromotions вновь раскритиковал судей, которые отдали украинцу всю вторую половину боя.

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Об этом Уоррен рассказал в откровенному интервью YouTube-каналу Box Nation. Британский промоутер выразил уверенность в том, что Фьюри заслужил как минимум ничью. При этом он отметил, что Усик продемонстрировал свой невероятно высокий класс, а обе боксера подарили феноменальное зрелище.

"Я разочарован. Основная моя претензия заключает в том, что один из судей из первых шести раундов четыре отдал Тайсону, но потом он не увидел ни одного раунда в пользу Фьюри. Это полная чушь. Я не смотрел этот бой сквозь розовые очки. Он был очень близкий. Забери Фьюри два раунда во второй половине, он бы выиграл. Один – была бы ничья. Это не значит, что я хочу очернить Усика. Он отличный боец и великий чемпион. Они оба отличные бойцы", – сказал Уоррен.

Напомним, реванш Усика и Фьюри завершился победой Александра единогласным решением со счетом 116-112 трижды.

Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя. Также появилась реакция на результат поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Недавно Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI веке. А с Фьюри случилась "катастрофа" после второго поражения от Александра. Кроме того, в Британии сообщили о радикальных изменениях с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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