Стала известна реакция Джошуа на победу Усика в реванше с Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) был рад поражению Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) от Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше. Уроженец Уотфорд увидел, что не только он не смог ничего сделать с украинским боксером и проиграл.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. Глава компании Matchroom Boxing также отметил, что Фьюри был явно разочарован вторым поражением от Усика, так как он приложил невероятно много усилий в подготовке и самом поединке.

"Честно говоря, мы не особо обсуждали с Джошуа реванш. Он считает, что Усик выиграл. Думаю, его успокоил результат. Потому что Энтони увидел, что Фьюри тоже не смог победить Усика. Потому что это невероятно расстраивает. Вы видели, что Фьюри покинул ринг, не понимая, как он проиграл, ведь он много тренировался. Фьюри и Джошуа оба испытывают одно и то же чувство: почему мы не можем его победить?" – сказал Хирн.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Кроме того, Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

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