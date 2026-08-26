ВМС США полностью разминировали Ормузский пролив: Трамп предупредил Иран о повторном минировании

Военно-морские силы США разминировали главный судоходный коридор Ормузского пролива, что позволит значительно увеличить количество нефтяных танкеров, проходящих через эту стратегически важную водную артерию. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран был предупрежден: в случае повторного установления мин любое судно или лодка, причастные к этому, будут немедленно уничтожены.

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Об этом пишет Axios. Издание ссылается на американских чиновников, непосредственно осведомленных о ситуации.

По их данным, ВМС США очистили от мин основной судоходный маршрут — центральную систему разделения движения судов (Traffic Separation Scheme, TSS) между Ираном и Оманом.

Как США разминировали пролив

Операция по разминированию велась в закрытом режиме в течение последних нескольких месяцев. В ходе операции американские подводные беспилотники систематически обследовали центральную часть Ормузского пролива и обнаружили более 100 объектов, которые, как предполагалось, были минами.

Для их изъятия или подрыва американские военные привлекли частные компании. В результате главный судоходный коридор пролива в настоящее время полностью очищен от мин.

Трамп сообщил о завершении операции в соцсети Truth Social.

"Меня только что проинформировали ВМС США, что все мины были изъяты и/или взорваны в международных водах Ормузского пролива", – написал американский президент.

Он также заявил, что Иран получил предупреждение о последствиях повторного минирования пролива. По словам Трампа, любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет "немедленно и систематически уничтожена". Президент США добавил, что за ситуацией в районе пролива внимательно следят Космические силы США.

Иран заминировал пролив во время войны

По данным американских чиновников, Иран установил в центральной судоходной полосе десятки морских мин во время войны, создав серьезную угрозу для международного судоходства.

Тегеран согласился убрать мины в рамках меморандума о взаимопонимании, которого США и Иран достигли летом. Однако договоренность впоследствии развалилась, и минирование пролива осталось нерешенным вопросом.

В течение последних месяцев американские военные проводили разведку подводной обстановки и постепенно очищали центральный маршрут. После завершения операции судоходство по нему может возобновиться в полноценном режиме.

Суда уже проходят через южный канал

Разминирование центральной полосы происходит на фоне того, что США в последнее время использовали для перемещения нефтяных танкеров южный канал пролива, расположенный ближе к побережью Омана.

По данным американских официальных лиц, за последние 30 дней через этот маршрут в обоих направлениях прошло более 500 судов. Примерно лишь 2% из них подверглись атакам иранских беспилотников или ракет.

Теперь, после очистки центрального коридора, суда смогут одновременно двигаться в обоих направлениях через пролив. Их прохождение будут обеспечивать американские военно-воздушные силы, что позволит экспортировать больше нефти на мировые энергетические рынки, отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "новой территорией США". В своей социальной сети Truth Social он опубликовал фрагмент карты с изображением пролива и обозначил его как территорию Соединенных Штатов.

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