Администрация Трампа приостановила рассмотрение заявок на визы в США по всему миру: что происходит

В Соединённых Штатах приостановили проведение собеседований с соискателями иммиграционных виз по всему миру. Причиной стало глобальное обучение сотрудников американских посольств и консульств, в связи с чем график оказания визовых услуг будет изменен.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США. Решение было принято на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа.

В Госдепартаменте не уточнили, в чём именно заключается обучение и сколько оно продлится. Там заявили, что программа должна помочь консульским сотрудникам выявлять заявителей, которые, вероятно, могут стать зависимыми от государственной помощи США, а также обеспечить "всестороннюю и последовательную" оценку претендентов на визы.

Заявители, у которых уже были назначены собеседования в американских посольствах и консульствах, получили электронные письма о переносе встреч. О новых датах им сообщат позднее.

Иммиграционная политика Трампа

Решение является частью жесткой иммиграционной политики администрации Трампа. Она предусматривает ужесточение депортации, аннулирование виз и грин-карт, а также отклонение заявлений по различным причинам, в частности из-за политических взглядов и участия в пропалестинских протестах против действий Израиля в Газе.

Трамп заявляет, что его иммиграционная политика направлена на повышение внутренней безопасности США.

В то же время эти меры уже столкнулись с юридическими препятствиями. В пятницу американский судья отменил решение администрации Трампа о приостановке выдачи иммиграционных виз заявителям из 75 стран. Он отметил, что такое решение выходило за рамки предусмотренных законом полномочий госсекретаря США Марко Рубио.

Правозащитные организации критикуют иммиграционную политику Трампа, называя её дискриминационной и нарушающей право на свободу слова. Они также считают, что эти меры создают опасные условия для этнических меньшинств в США.

Хотя во время президентской кампании 2024 года Трамп выступал за прекращение нелегальной иммиграции, его администрация также затруднила легальную иммиграцию. В частности, для заявителей на некоторые рабочие визы ввели новые и дорогостоящие сборы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Государственный департамент США готовится отозвать деловые и туристические визы B1 и B2 у иностранцев, которые подали или подают заявления на получение убежища в США. Потенциально это может коснуться до 200 тысяч человек. Процедуру планируют проводить совместно с Министерством внутренней безопасности США.

Это является частью более широкого ужесточения визовой и иммиграционной политики администрации Трампа. За последние 18 месяцев Госдепартамент уже отозвал около 175 тысяч виз, а также усилил проверки заявителей, в частности в отношении их активности в социальных сетях.

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