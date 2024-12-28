Меньше, чем обещали. Стало известно, сколько заработал Усик за реванш с Фьюри

Чемпион WBC, WBA, WBТайсон Фьюри (34-2-1, 24 КОO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) за свой реванш с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) получил 55 процентов от общего гонорара, сообщает Marca. Призовой фонд составлял 190 миллионов долларов.

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Перед боем все мировые СМИ сообщали о другом распределении дохода: 60/40 в пользу украинца. Таким образом по итогам 12 раундов битвы в Эр-Рияде 37-летний крымчанин положил в свой кошелек 104.5 млн долларов.

В первом бою украинец, несмотря на то, что обладал тремя чемпионскими поясами, забрал домой 45 миллионов долларов, в то время как Фьюри получил гарантировано 100 миллионов долларов, несмотря на поражение.

Всего же бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 18 мая собрал 50 миллионов долларов на продаже платных трансляций по системе "плати и смотри" (pay-per-view). При этом большинство покупок на показ поединка было совершено в Великобритании.

Кроме того, 40 миллионов долларов организаторам боя из Саудовской Аравии принесли спонсорские соглашения, а еще три составил доход от продажи билетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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