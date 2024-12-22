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Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
321
Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

По мнению судьи с искусственным интеллектом, победителем реванша между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) стал украинец. Согласно подсчету машины наш соотечественник выиграл схватку со счетом 118:112.

Видео дня

Этот результат был рассчитан на основе данных о ударах, их точности и других факторах, которые учитывались при анализе. Однако стоит отметить, что это не повлияло на решение официальных судей, которые определили победителя традиционным способом.

Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

Отметим, что эксперимент с внедрением ИИ-судьи был реализован впервые в истории и был призван устранить предвзятость и человеческие ошибки при оценке боя. До этого ничего подобного не происходило ни на одном боксерском поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

Реванш Усик – Фьюри. Стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом

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