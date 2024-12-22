УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
12,2 т.
Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Финальные секунды реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри стали моментом не только триумфа украинского боксера, но и сюжетом для неожиданной драмы. Камеры зафиксировали реакцию жены британского супертяжеловеса в зале, когда ринг-анонсер Майкл Баффер объявлял имя победителя.

Видео дня

На кадрах видно, как девушка радостно хлопает в ладоши и выкрикивает имя своего мужа, уверенная в его победе. Однако спустя мгновение до нее доходит, что Баффер говорит "...and still", означающее, что Усик остается чемпионом. Лицо жены Фьюри мгновенно меняется – вместо радости в глазах появляется шок, а спустя секунды на них наворачиваются слезы.

Эмоциональная реакция жены британского боксера стала одним из обсуждаемых моментов боя. Многие зрители в комментариях отмечали, как тонко камера уловила контраст между моментами уверенности и осознания поражения.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них неожиданным.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

Камера словила досрочно празднующую жену Фьюри в момент, когда победителем объявили Усика. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!