C Тайсоном Фьюри случилась 'катастрофа' после поражения от Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) резко упал в мировом рейтинге супертяжеловесов после второго поражения от Александра Усика. О катастрофической ситуации для карьеры Цыганского короля пишет The Sun.

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Фьюри занимал первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации, когда в декабре боролся за пояса Усика по версиям WBO, WBA и WBC. Но, как и в их первом бою в мае, Усик одержал победу по очкам после повторного поединка в Саудовской Аравии. В результате Фьюри оказался на 3-м месте в рейтинге WBO.

Несмотря на то, что Тайсон по-прежнему занимает первое место по версии Всемирного боксерского совета (WBC), поясом которым он владел, Фьюри лишь замыкает пятерку в рейтинге WBA.

Как сообщают местные СМИ, последним шансом для Тайсона остается потенциальный британский блокбастер против 35-летнего Энтони Джошуа, которого в сентябре нокаутировал 27-летний Даниель Дюбуа.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что Дюбуа и Фьюри – единственные имена, на которых они сосредоточатся в 2025 году.

В интервью iFL TV он сказал : "Нас интересуют только два боя: реванш с Дэниелом Дюбуа и бой с Тайсоном Фьюри. Он [Эй Джей] был бы рад получить еще один шанс стать чемпионом мира в тяжелом весе. Итак, теперь бой с Фьюри уже близок. Возможно, он не такой большой, как мог бы быть, но это все равно самый большой бой в боксе. Назовите мне более масштабный бой в боксе. Его не существует. Бой Эй Джей Фьюри — самый масштабный бой в боксе".

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112. Сразу после схватки Фьюри категорически не согласился с поражением.

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