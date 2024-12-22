Представлена впечатляющая статистика ударов Усика в реванше с Фьюри. Фотофакт

После двенадцати раундов напряженного противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри компьютеризированная система оценки ударов в единоборствах CompuBox опубликовала подробную статистика ударов. Украинец продемонстрировал высокую точность и эффективную стратегию на ринге, что помогло ему сохранить чемпионские пояса.

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По точности ударов Усик заметно опередил соперника. Нашему соотечественнику удалось попасть в 179 из 423 попыток (42,3%), тогда как Фьюри сумел достичь цели лишь 144 раза при 509 выброшенных ударах (28,3%).

В категории силовых ударов Усик также оказался впереди. Он нанес 106 точных попаданий (из них 46 – в корпус) при 211 попытках. Фьюри, несмотря на свои размеры и силу, ответил 100 точными силовыми ударами из 252 выброшенных, что составило 39,8%.

Что касается джебов, то и тут украинский чемпион вновь был лучше. Усик выполнил 73 точных джеба (34,6%), тогда как британец сумел выполнить 44 точных удара этой категории (17,5% точности). Эта разница сыграла ключевую роль, позволяя Александру контролировать дистанцию и ритм боя.

Итоговая статистика подтвердила превосходство Усика и объяснило единогласное решение судей в его пользу. Украинец вновь доказал, что его техника и тактика остаются на высочайшем уровне.

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