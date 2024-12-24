Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри в реванше

Чемпион WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) отстранен более чем на три недели от бокса по медицинским показаниям, пишет givemesport.com. Эту же информацию подтверждает The Mirror и Walesonline.co.uk.

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Дисквалификация вступила в силу немедленно и продлится 36 дня, что является стандартной процедурой после боев в супертяжелом дивизионе. Этот период включает трехдневный отдых за каждый проведенный раунд.

С учетом того, что реванш прошел всю дистанцию, перерыв в выступлениях требует именно такой паузы. В случае технического нокаута, время восстановления для проигравшего увеличивается минимум до 30 дней, независимо от числа проведенных раундов, а после нокаута – до 60.

Отстранение спортсменов после боев – традиционное правило для мира бокса. Оно направлено на заботу о здоровье бойцов. Стоит отметить, что карточки боксеров на boxrec не претерпели изменений. Там по прежнему значится, что они могут в любое время выйти в ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, после первой схватки Усик – Фьюри в мае этого года, Британский совет по контролю за боксом также отстранял украинца.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Стало известно, что после реванше промоутер Эдди Хирн решил оспорить счет. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя и даже показали видео, что творились на последних минутах.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы Усик определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

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