'Мне это помогло'. Усик сделал признание про реванш с Фьюри. Видео

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что добыть повторную победу над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) ему помогли позитивные эмоции от детей. Накануне встречи оба сына украинца показали достойные результаты в единоборствах.

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"Сегодня оба моих сына выиграли на соревнованиях по дзюдо. Михаил завоевал оранжевый пояс, а Кирилл – зеленый. Кирилл сказал мне: 'Папа, ты следующий. Окей?' Окей. Я тоже получил два новых пояса – тематический от WBC и The Ring", – рассказал Александр на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них шокирующим.

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

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