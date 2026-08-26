YouTube запустил в Украине недорогую подписку: сколько она стоит и что получат пользователи

YouTube запустил в Украине бюджетный тариф Premium Lite – его стоимость составляет 99 гривен в месяц при оформлении через мобильный браузер, а для iOS – 2,99 доллара (133,47 грн). Новый тариф появился после повышения цены стандартного Premium до 179 гривен в месяц, тогда как семейная подписка теперь стоит 299 гривен.

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Об этом стало известно из официальной страницы на портале в разделе "Подписки". Сейчас оформить Premium Lite можно в мобильном приложении YouTube или через мобильную версию сайта в браузере, тогда как в десктопной версии платформа пока может показывать сообщение о недоступности тарифа.

Сколько стоит YouTube Premium Lite в Украине

Стоимость нового тарифа зависит от способа оформления подписки. При оформлении через мобильную версию YouTube в браузере украинцам предлагают Premium Lite за 99 гривен в месяц. Для пользователей iPhone и iPad, которые оформляют подписку через приложение YouTube в App Store, цена составляет 2,99 доллара в месяц, что по текущему курсу примерно равно 130 гривнам.

Разница в стоимости, вероятно, связана с комиссией Apple за покупки внутри приложений. Поэтому пользователям техники Apple может быть выгоднее проверить цену непосредственно через мобильный браузер. В то же время доступность тарифа может зависеть от конкретного устройства, способа оформления и настроек учетной записи.

Первый месяц Premium Lite можно получить бесплатно

Украинским пользователям также предлагается пробный период новой подписки. Первый месяц Premium Lite можно активировать бесплатно, после чего начинает действовать регулярная ежемесячная плата.

Перед оформлением стоит обратить внимание на условия пробного периода и дату следующего списания средств. Если пользователь не планирует продлевать подписку, её можно отменить в соответствии с правилами сервиса.

Что дает Premium Lite

Premium Lite создан для тех, кто прежде всего хочет смотреть YouTube с меньшим количеством рекламы, но не готов платить полную стоимость стандартного Premium. По новому тарифу большинство видео можно просматривать без обычной рекламы, это касается значительной части контента на платформе, однако Premium Lite не убирает абсолютно всю рекламу.

В частности, рекламные или спонсорские вставки могут оставаться при просмотре музыкальных видео и Shorts, а также во время поиска и просмотра контента. То есть Premium Lite не стоит воспринимать как полную копию обычного Premium по более низкой цене, это упрощённый тариф с меньшим набором возможностей.

Одной из особенностей Premium Lite является возможность пользоваться частью функций, связанных с просмотром контента без постоянного подключения к интернету. Пользователи могут скачивать видео для офлайн-просмотра и использовать фоновое воспроизведение.

Чем Premium Lite отличается от обычного Premium

Главное преимущество нового тарифа — цена. Стандартный YouTube Premium в Украине после недавнего повышения стоимости стоит значительно дороже.

Для индивидуального пользователя стандартный тариф Premium теперь стоит 179 гривен в месяц. Ранее цена составляла 99 гривен.

Семейный тариф подорожал до 299 гривен в месяц вместо прежних 149 гривен. Он позволяет подключить нескольких членов семьи. Студенческий тариф также вырос — до 109 гривен в месяц вместо 59 гривен.

Доступен ли Premium Lite на компьютере

На момент запуска ситуация с доступностью тарифа различается в зависимости от платформы. В мобильном приложении и мобильной версии YouTube в браузере предложение уже доступно украинским пользователям. В то же время в веб-версии сервиса на персональном компьютере на странице тарифов может отображаться сообщение о том, что Premium Lite пока недоступен.

Таким образом, если пользователь не видит новую подписку на компьютере, стоит проверить её доступность с телефона. Запуск тарифа также может происходить постепенно, поэтому предложение может появиться не во всех аккаунтах одновременно.

Как изменилась стоимость YouTube Premium в Украине

Недавнее подорожание стандартных тарифов стало одним из самых заметных изменений для украинских пользователей YouTube. По сравнению с прежними ценами:

индивидуальный Premium: 179 грн вместо 99 грн;

179 грн вместо 99 грн; семейный Premium: 299 грн вместо 149 грн;

299 грн вместо 149 грн; студенческий Premium: 109 грн вместо 59 грн;

109 грн вместо 59 грн; Premium Lite: 99 грн в месяц при оформлении через мобильный браузер.

Больше всего подорожал семейный тариф, его стоимость увеличилась на 150 гривен в месяц — со 149 до 299 гривен. В процентном соотношении это более чем вдвое.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский суд справедливости вынес решение относительно распространения незаконной рекламы азартных игр в цифровом пространстве. Инстанция пришла к выводу, что YouTube может быть привлечен к ответственности за гемблинг-контент пользователей, если способствовал его монетизации и знал о его наличии.

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