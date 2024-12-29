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Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,8 т.
Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на реванш между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Менеджер Усика Эгис Климас заявил, что следующий бой украинец, скорее всего, проведет где-то "в конце июля или августе".

Видео дня

Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Опыт и тактика Усика

Усик обладает богатым опытом, включая успешные бои с сильнейшими супертяжами, такими как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Он продемонстрировал исключительные тактические и технические навыки, включая отличную защиту и способность контролировать ритм боя. Его опыт и умение адаптироваться под любого соперника — это его основное преимущество.

Мощь Дюбуа

Даниэль Дюбуа известен своей нокаутирующей силой, особенно в первых раундах. Он способен нанести серьёзный урон сопернику, если удастся застать его врасплох. Однако его техника и защита не так совершены, как у Усика. В боях с сильными оппонентами, такими как Усик, это может стать его слабостью, поскольку он может не успеть реализовать свою мощь в борьбе с опытным и техничным боксёром.

Психологическое преимущество

Усик не только опытнее, но и психологически сильнее. Его способность сохранять спокойствие в самых тяжёлых моментах, как это было в боях с Фьюри и Джошуа, может сыграть ключевую роль, если бой затянется на более поздние раунды. Дюбуа же может проявить психологические проблемы, как это было после его поражения Усиком в 2023 году, и ему предстоит доказать свою устойчивость и готовность к реваншу.

Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

Как может развиваться бой

На старте Дюбуа может попытаться агрессивно навязать бой, но Усик, скорее всего, будет использовать свою скорость, маневренность и точность, чтобы избежать мощных ударов Дюбуа и постепенно захватывать инициативу. Если бой дойдёт до поздних раундов, Усик будет иметь значительное преимущество в выносливости и тактической гибкости.

Прогноз

Если бой будет проходить по привычной для Усика схеме, то победа скорее всего будет за ним. Усик, вероятно, выиграет поединок решением судей, а может и провести технический нокаут в поздних раундах, если Дюбуа устал или потеряет концентрацию.

В целом, Усик выглядит фаворитом, если он сможет выдержать начальную агрессию Дюбуа и использовать свою технику и опыт, чтобы затормозить его атаку.

Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

Как сообщал OBOZ.UA, 27-летний Дюбуа выбежал в ринг в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, через несколько секунд после того, как Усик был объявлен победителем в реванше с Фьюри, чтобы потребовать повторного матча их боя.

Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

При этом менеджер Усика Эгис Климас со скептицизмом отреагировал на фамилию Дюбуа, уточнив, что тот прежде чем выйти на бой с Усиком, тот сперва должен победить Джозефа Паркер 22 февраля.

Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

32-летний новозеландец в этом году одержал впечатляющие победы над бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и китайским гигантом Чжаном Чжилэем в Эр-Рияде.

Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

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