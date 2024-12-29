Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на реванш между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Менеджер Усика Эгис Климас заявил, что следующий бой украинец, скорее всего, проведет где-то "в конце июля или августе".

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Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Опыт и тактика Усика

Усик обладает богатым опытом, включая успешные бои с сильнейшими супертяжами, такими как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Он продемонстрировал исключительные тактические и технические навыки, включая отличную защиту и способность контролировать ритм боя. Его опыт и умение адаптироваться под любого соперника — это его основное преимущество.

Мощь Дюбуа

Даниэль Дюбуа известен своей нокаутирующей силой, особенно в первых раундах. Он способен нанести серьёзный урон сопернику, если удастся застать его врасплох. Однако его техника и защита не так совершены, как у Усика. В боях с сильными оппонентами, такими как Усик, это может стать его слабостью, поскольку он может не успеть реализовать свою мощь в борьбе с опытным и техничным боксёром.

Психологическое преимущество

Усик не только опытнее, но и психологически сильнее. Его способность сохранять спокойствие в самых тяжёлых моментах, как это было в боях с Фьюри и Джошуа, может сыграть ключевую роль, если бой затянется на более поздние раунды. Дюбуа же может проявить психологические проблемы, как это было после его поражения Усиком в 2023 году, и ему предстоит доказать свою устойчивость и готовность к реваншу.

Как может развиваться бой

На старте Дюбуа может попытаться агрессивно навязать бой, но Усик, скорее всего, будет использовать свою скорость, маневренность и точность, чтобы избежать мощных ударов Дюбуа и постепенно захватывать инициативу. Если бой дойдёт до поздних раундов, Усик будет иметь значительное преимущество в выносливости и тактической гибкости.

Прогноз

Если бой будет проходить по привычной для Усика схеме, то победа скорее всего будет за ним. Усик, вероятно, выиграет поединок решением судей, а может и провести технический нокаут в поздних раундах, если Дюбуа устал или потеряет концентрацию.

В целом, Усик выглядит фаворитом, если он сможет выдержать начальную агрессию Дюбуа и использовать свою технику и опыт, чтобы затормозить его атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, 27-летний Дюбуа выбежал в ринг в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, через несколько секунд после того, как Усик был объявлен победителем в реванше с Фьюри, чтобы потребовать повторного матча их боя.

При этом менеджер Усика Эгис Климас со скептицизмом отреагировал на фамилию Дюбуа, уточнив, что тот прежде чем выйти на бой с Усиком, тот сперва должен победить Джозефа Паркер 22 февраля.

32-летний новозеландец в этом году одержал впечатляющие победы над бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и китайским гигантом Чжаном Чжилэем в Эр-Рияде.

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