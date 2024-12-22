Реванш Усик – Фьюри. Опубликованы судейские записки боя: стало известно, какие раунды выиграл украинец

Опубликованы судейские записки реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который завершился победой украинца единогласным решением судей. Все три арбитра отдали победу Усику с одинаковым счетом – 116:112. Бой был напряженным, но Александр доминировал в ключевых эпизодах.

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Реванш проходил на высоких скоростях, где Усик демонстрировал технику и работу на ногах, избегая мощных атак Фьюри. Украинец использовал свою скорость и тактическую подготовку, чтобы удерживать преимущество и контролировать ход поединка.

Судьи Герардо Мартинес, Патрик Морли и Игнасио Роблес единогласно отдали британцу 4-й и 5-й раунды. Наш соотечественник без вопросов выиграл 6-ю, 7-ю, 8-ю, 10-ю и 11-ю трехминутки. Насчет остальных отрезков мнения судей разделились, что не помешало нашему соотечественнику удержать инициативу.

Эта победа позволила Александру Усик защитить свои титулы WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, закрепив его статус одного из сильнейших боксёров современности. Тайсон Фьюри, несмотря на поражение, показал достойный бой, но ему не хватило аргументов, чтобы переломить ход встречи.

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