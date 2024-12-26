Украинцы доминируют: составлен рейтинг топ-10 супертяжей ХХІ века

Объединенный чемпион Александр Усик (23-01, 14 КО) назван лучшим супертяжем ХХI века после его победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Своим перфомансом в королевском дивизионе наш соотечественник по праву заслужил место на вершине.

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Соответствующий рейтинг составил один из наиболее авторитетных боксерских порталов Boxing Scene. Журналисты издания составили топ-10 лучших представителей супертяжелого веса, а на три верхние строчки поставили украинских спортсменов, объявив о доминации наших атлетов.

Топ-10 супертяжей по версии BoxingScene:

Александр Усик (действующий обладатель WBC, WBA и WBO) Владимир Кличко (бывший чемпион мира WBA, IBF и WBO) Виталий Кличко (вечный чемпион мира по версии WBC) Леннокс Льюис (бывший чемпион мира) Тайсон Фьюри (бывший чемпион мира) Энтони Джошуа (бывший чемпион мира WBA, IBF и WBO) Деонтей Уайлдер (бывший чемпион мира WBC) Джозеф Паркер (бывший чемпион мира WBO) Энди Руис (бывший чемпион мира WBA, IBF и WBO) Крис Берд (бывший чемпион мира IBF)

"Обладает замечательным сочетанием силы, выносливости и мастерства. Его способность контролировать дистанцию ​​даже против гораздо более крупных противников исключительна. Даже если все это пропадет в реванше с Дюбуа, Усик уже сделал достаточно, чтобы заслужить упоминание как величайший из всех", – объяснили редакторы свой выбор в пользу Александра.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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