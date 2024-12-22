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Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

В сети обратили внимание на схожесть отрывка из культового украинского мультфильма "Як козаки олімпійцями стали" (1978) с боем-реваншем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В эпизоде маленький, но ловкий персонаж, похожий на Усика, противостоит огромному и бородатому сопернику, которого зрители сравнили с британским супертяжем.

Видео дня

"Как козаки олимпийцами стали" – это пятая серия легендарного анимационного сериала студии "Киевнаучфильм". Мультфильм вдохновлен античной мифологией и рассказывает историю трех казаков – Тура, Грая и Ока, которые отправляются на Олимпийские игры, чтобы остановить Марса, бога войны, разжигающего конфликты.

В одной из финальных сцен козаки одерживают победу в боксерском поединке, что напомнило зрителям об успешном реванше Усика над Фьюри.

Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

Кадры из мультфильма быстро разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений. Многие зрители отметили, что история о борьбе казаков за справедливость и мир как нельзя лучше перекликается с образом украинского чемпиона Александра Усика.

Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

Для справки: в 1979 году фильм "Как козаки олимпийцами стали" был награжден бронзовой медалью на Международном фестивале спортивных фильмов в Ленинграде. Режиссером анимационной ленты выступил Владимир Дахно, а стиль сериала стал знаковым для украинской культуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

Бой-реванш Усик – Фьюри обнаружили в украинском мультфильме 1978 года. Видеофакт

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