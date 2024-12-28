'Будет очень долгая подготовка'. Климас сказал, когда следующий бой Усика и усомнился в сопернике

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) не будет спешить с возвращением на ринг, сообщил его менеджер Эгис Климас в интервью boxingscene.com. Климас заявил, что следующий бой Усик, скорее всего, проведет где-то "в конце июля или августе".

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"Это будет очень долгая подготовка. После еще 12 раундов с Фьюри ему нужно хорошее, долгое восстановление", – добавил литовец.

Говоря о возможных соперниках, Климас со скептицизмом назвал фамилию Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), уточнив, что тот прежде чем выйти на бой с Усиком, тот сперва должен победить Джозефа Паркер 22 февраля.

32-летний новозеландец в этом году одержал впечатляющие победы над бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и китайским гигантом Чжаном Чжилэем в Эр-Рияде.

"Дюбуа должен победить Паркера, прежде чем он сможет даже начать думать об Усике", — сказал Климас.

Дюбуа, который после поражения нокаутом в девятом раунде от Усика в 2023 году одержал три победы подряд. В сентябре он стал чемпионом IBF, победив Энтони Джошуа техническим нокаутом в пятом раунде.

27-летний Дюбуа выбежал на ринг в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, через несколько секунд после того, как Усик был объявлен победителем в реванше с Фьюри, чтобы потребовать повторного матча их боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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