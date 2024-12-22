'Я победил в три раунда!' Фьюри вскипел из-за судейства в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) категорически не согласился с поражением Александру Усику (23-0, 14 КО) в реванше. Цыганский король, как называют британца, раскритиковал судей, которые отдали победу украинцу единогласным решением.

Видео дня

Об этом Фьюри заявил в интервью журналистам Sky Sports и ESPN, пишет сайт британского таблоида Daily Mail. Тайсон подчеркнул, что полностью контролировал поединок, а также намекнул, что его просто ограбили и подтвердили опасения в невозможности добиться победы над Усиком по очкам.

"Я клянусь богом – я думал, что победил с перевесом в три раунда! Я думал, что снова выиграл бой. Я постоянно был впереди. Вот, что происходит, когда не удается найти нокаут", – отметил Фьюри.

Отметим, что согласно статистике, Тайсон нанес за весь бой на 39 ударов меньше, чем Александр, а также серьезно проиграл украинцу в точности. Это можно увидеть на видео лучших моментов боя Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик очень эмоционально отреагировал на вторую победу над Тайсоном Фьюри и рассказал, кому посвятил свой успех.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!