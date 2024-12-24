Тайсон Фьюри 'дисквалифицирован' после поражения от Усика

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отстранен более чем на месяц от бокса по медицинским показаниям, пишет sportbible.com. Ранее подобную "дисквалификацию" получил и его соперник – чемпион WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО)

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Согласно регламенту WBC оба бойца должны отдыхать по три дня после каждого проведенного раунда. Поскольку бой прошел полную дистанцию и Фьюри, и Усик, теперь должны будут провести вне бокса как минимум 36 дней, прежде чем они смогут вернуться в строй.

Стоит отметить, что в случае поражения одного из бойцов техническим нокаутом – когда рефери решает, что боец ​​не может безопасно продолжать бой по какой-либо причине – проигравший должен будет отдохнуть как минимум 30 дней.

Если боксер проиграет явным нокаутом – когда ​​не может встать на ноги до подсчета очков – проигравший должен будет отсидеть как минимум 60 дней.

В тоже время карточки боксеров на boxrec не претерпели изменений. Там по прежнему значится, что они могут в любое время выйти в ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, после первой схватки Усик – Фьюри в мае этого года, Британский совет по контролю за боксом отстранял украинца.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Стало известно, что после реванше промоутер Эдди Хирн решил оспорить счет. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя и даже показали видео, что творились на последних минутах.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы Усик определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

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