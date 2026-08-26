Есть новости, которые в преддверии Дня Независимости хочется прочитать особенно внимательно.

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Ведь в этом году Европа поздравила Украину не только словами.

Европа пришла с конкретными предложениями.

24 августа Европейский Союз объявил о выделении 6,1 млрд евро на оборонные закупки для Украины. Эти средства пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: "Европа стоит с вами сегодня, завтра и до тех пор, пока это будет необходимо". Но 6,1 млрд евро – это далеко не вся история.

Германия сообщает, что с начала полномасштабной войны предоставила или запланировала более 43,3 млрд евро гражданской и около 57,6 млрд евро военной поддержки Украине. То есть речь идет уже о более чем 100 млрд евро немецкой помощи различных видов.

Норвегия в 2026 году предусмотрела 85 млрд норвежских крон на поддержку Украины, в частности более 12 млрд крон – на закупку дронов и автономных систем. Отдельно в июле Норвегия выделила ещё 3 млрд крон на укрепление украинской ПВО. А Великобритания предоставила Украине ещё одну чрезвычайно важную вещь – технологию.

Премьер-министр Энди Бернем объявил о разрешении британской компании MBDA передать засекреченную информацию о британских компонентах дальнобойной ракеты Storm Shadow/SCALP. Это должно помочь Украине и Франции продвигать создание производственных линий таких ракет непосредственно в Украине. То есть постепенно происходит то, о чём Украина давно говорит: от передачи оружия – к совместному производству оружия.

И это стратегически важно.

На встрече "Коалиции желающих" в Киеве 24 августа лидеры подтвердили готовность увеличивать военную помощь Украине, в первую очередь укреплять ПВО, углублять сотрудничество с украинской оборонной промышленностью и передавать необходимые технологии. Франция говорит Украине:

"Свободный народ не подчиняют".

Эстония напоминает, что украинцы каждый день защищают свою свободу.

Румыния подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Европейского совета Антониу Кошта высказывается еще более решительно:

"Украина – свободная и отважная нация. Ее борьба – это и наша борьба".

И здесь важно остановиться.

Ведь за этими словами уже стоят не только флаги и красивые дипломатические речи.

За ними – 6,1 млрд евро европейских оборонных закупок.

За ними – десятки миллиардов помощи от отдельных европейских государств.

За ними – ракеты, ПВО, радары, боеприпасы, дроны и автономные системы, передача технологий.

За ними – будущее производство дальнобойного оружия непосредственно в Украине.

И, пожалуй, именно это является одним из лучших подарков к 35-летию Независимости.

Украина не одна.

Европа всё яснее понимает одну простую вещь: защищая Украину, она защищает и себя.

Украинский воин сегодня удерживает не только украинский фронт.

Он удерживает восточную границу Европы.

И поэтому сегодня можно сказать без лишнего пафоса:

У Украины есть друзья, партнеры, оружие, технологии и поддержка.

Но самое главное – у Украины есть несокрушимая воля быть свободной.

35 лет независимости – это не завершение украинской истории.

Это начало нового этапа – сильной, вооруженной, технологичной и европейской Украины.