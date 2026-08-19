Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк может в ближайшее время покинуть свой пост. Несмотря на публичную поддержку со стороны руководства клуба, команда под руководством украинского специалиста провалила старт нового сезона, позорно вылетев из еврокубков, проиграв в Лиге конференций азербайджанском "Карабаху".

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Костюк находится под постоянным давлением журналистов и болельщиков, а один из футболистов "Динамо" пожаловался на якобы несправедливую критику. Искусственный интеллект Gemini корпорации Google прогнозирует, что стать следующим тренером киевлян должен Виталий Пономарев, который возглавляет ЛНЗ.

"Он является одним из самых прогрессивных украинских специалистов на сегодняшний день. У него есть опыт работы с молодежью, что всегда было важно для "Динамо", а его тактическая гибкость и умение применять современные футбольные подходы делают его привлекательным кандидатом для многих клубов УПЛ. Конечно, это лишь предположение, но среди доступных на внутреннем рынке специалистов его кандидатура выглядит наиболее обоснованной", – предположила нейросеть.

Отметим, что под руководством Пономарева черкасская команда впервые сыграла в еврокубках. ЛНЗ в квалификации Лиги конференций лишь в серии пенальти проиграл бельгийскому "Генту".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко ответил, кого надо назначить тренером команды вместо Игоря Костюка.

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