Усик, победив Фьюри, определился со своим следующим соперником. Видео

После повторной победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик заявил, что готов провести бой с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Чемпион мира по версии IBF по окончанию боя Усик – Фьюри 2 вышел в ринг и заявил о своем желании реванша.

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Дюбуа отметил, что не забыл свое поражение и хочет вернуть титулы.

"Я хочу отомстить за прошлое ограбление. Давайте сделаем это", – сказал 27-летний британский боксер.

Усик, не теряя времени, согласился на вызов. Украинец обратился к Турки Аль аш-Шейху, предложив организовать этот бой: "Без проблем. Мистер Турки, сделайте мне бой с Даниелем Дюбуа. Большое спасибо".

Даниэль Дюбуа и Александр Усик уже встречались в ринге в августе 2023 года. Тогда Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

1 ноября менеджер Усика Эгис Климас, рассказывая о планах украинского супертяжа, подтвердил его желание провести реванш с Даниэлем.

22 сентября Даниель Дюбуа нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

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