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Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
51,1 т.
Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) после поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) нашел в себе силы проявить внимание к болельщикам. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, без проблем фотографировался и раздавал автографы.

Видео дня

На странице телеканала TNT Sports в социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором к Фьюри подошел кто-то из украинцев с национальным флагом. Британского боксера попросили оставить свою подпись на стяге, что Тайсон с радостью и сделал.

Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика
Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

"С наилучшими пожеланиями", – написал Фьюри на флаге Украины. Ролик собрал почти десять тысяч лайков и множество комментариев.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика
Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика
Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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