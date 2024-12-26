Появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) после поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) нашел в себе силы проявить внимание к болельщикам. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, без проблем фотографировался и раздавал автографы.

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На странице телеканала TNT Sports в социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором к Фьюри подошел кто-то из украинцев с национальным флагом. Британского боксера попросили оставить свою подпись на стяге, что Тайсон с радостью и сделал.

"С наилучшими пожеланиями", – написал Фьюри на флаге Украины. Ролик собрал почти десять тысяч лайков и множество комментариев.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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