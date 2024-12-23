Промоутер Джошуа оспорил результат реванша Усик – Фьюри

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал ничейным реванш Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), который прошел 21 декабря. Глава компании Matchroom Boxing отметил, что не согласен со счетом 116-112, который выставили все три судьи боя.

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Об этом Хирн заявил в эфире DAZN Podcast, пишет портал mmafighting.com. Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) отметил, что украинец доминировал во второй половине боя, но он не выглядел настолько сильнее, как это решили судьи. Британец подчеркнул, что хотел бы увидеть третий поединок Усика и Фьюри.

"Я только что спорил с Серхио Морой, он оценил бой со счетом 116-112. Я думал, что бой будет ничейным. Поединок был больше похож на шахматную партию. Усик доминировал большую часть второй половины боя, но это было невероятно близкий бокс. У меня нет ощущения, что Усик победил по раундам 8-4. Но одно я скажу приятное: все три судьи были одного мнения, и все три судьи – судьи высокого уровня. Это очень здорово", – сказал Хирн.

Ранее стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Кроме того, свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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